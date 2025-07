Califato 3/4, Mushkaa, Camellos... El FIB, golpeado por nuevas cancelaciones por su vinculación con KKR

Después de que la cantante Judeline anunciara que se sumaba a la campaña de boicot al FIB por su relación con el fondo de inversiones KKR, fuentes de la compañía Superstruct (que es la empresa participada por KKR que forma parte de los socios del festival) declararon a este periódico que no esperaban que más artistas siguieran los mismos pasos. Pero desde ese día, ya son cuatro las nuevas bajas.

El primero que la siguió fue Residente, asegurando que no podía participar «ni un sólo segundo» en algo que tuviera que ver con la financiación «aunque sea indirecta» del «genocidio y la vulneración sistemática de los derechos humanos», refiriéndose a los intereses económicos de KKR tanto en empresas de armamento relacionadas con Israel como en proyectos inmobiliarios en territorios ocupados ilegalmente en Palestina. Así, el artista puertorriqueño canceló sus actuaciones tanto en el FIB como en Morriña Fest, también participado por Superstruct y, por extensión, por KKR.

A principios de esta semana, el grupo Califato ¾ anunció que se suma a esta campaña de boicot, cancelando también su participación en el FIB. Su cantante, Hace un mes en el Festival Interestelar, el vocalista de Califato 3/4, Manuel Chaparro, ya advirtió de su posición desde el escenario de otro festival participado por Superstruct y por tanto relacionado con KKR, el Interestelar Sevilla, donde sí actuaron por no haber tenido tiempo para tomar una decisión, ya que la polémica saltó apenas unos días antes. «Nos han hecho cómplices sin saberlo. Que estemos aquí no significa callar, significa luchar. No a los genocidas. Viva Palestina libre. Israel genocida».

Ayer martes, la cantante Mushkaa se unió a esta ola de cancelaciones, al anunciar que tampoco actuará en el FIB por las mismas razones. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la cantante ha recordado que se encontró en una situación similar hace un mes con su actuación en el Sónar (que sufrió más de una treintena de cancelaciones por este motivo), y que ahora se arrepiente de no haber hecho lo mismo allí.

«En ese momento pensaba que el boicot no era la única manera de hacer activismo y que quizás desde dentro podríamos cambiar ciertas cosas. Hoy en día siento que cometí un error y mi opinión es que el boicot es la única herramienta de cambio real contra el genocidio. No quiero ser cómplice de los fondos de inversión que hacen de la cultura un negocio para subvencionar el genocidio contra Palestina. Palestina libre siempre», asegura la artista, que es hermana de Bad Gyal.

En otro mensaje publicado en Instagram, esta vez a través de un vídeo, el grupo madrileño Camellos también ha anunciado que no actuará en el festival. «Hemos decidido finalmente no ir al FIB. Las razones, si investigáis un poco, vais a entenderlas como bastante caras. Además, Camellos siempre hemos tenido una postura bastante firme sobre la causa palestina».

En relación al anuncio de su decisión a tan pocos días de la celebración del evento, Camellos declaran: «Mejor tarde que nunca, somos una banda con procesos internos bastante lentos, tenemos una democracia muy real y unas vidas personales muy complicadas, que se suman a lo complicado que es tener una banda hoy en día en España. Le deseamos lo mejor a los trabajadores del festival, y nos vemos en los siguientes. No creemos que haya mucho más que aclarar. Para nosotros, desde el río hasta el mar, ya sabéis».

La cantante Samantha Hudson es otra de las artistas españolas que se bajó del festival hace un mes, cuando estalló la controversia. Entre los grupos nacionales que aún quedan en el cartel del FIB, que se celebra este próximo fin de semana, están Shinova, La Casa Azul, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Love Of Lesbian, Ginebras, León Benavente o Viva Suecia. También habrá grandes estrellas internacionales como Thirty Seconds To Mars, The Black Keys, Foster The People, Bloc Party o Ca7riel & Paco Amoroso.

Ante estos cambios en la oferta del FIB de este año, FACUA-Consumidores en Acción ha advertido a los usuarios que tengan entradas de que la modificación de los carteles, tras la negativa de varios grupos y solistas a participar, les da derecho a reclamar la devolución del dinero. La organización indica que las empresas no pueden negarse a reembolsar el dinero, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de las fechas de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas.