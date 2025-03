Las versiones que destrozaron clásicos del pop y el rock

«Killing Me Softly With His Song», por Pitingo

Esta fue otra de las reinterpretaciones más denostadas y ridiculizadas de los últimos años. Pitingo ha hecho muchas versiones, algunas buenas y otras no tanto. En el caso del clásico «Killing Me Softly With His Song», no logró la aceptación del público porque se trataba de un tema demasiado icónico, con un sonido muy particular, extremadamente difícil de sacar de su terreno original.