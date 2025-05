La variante Delta da el golpe de gracia a las giras internacionales

Es la historia de nunca acabar. Tras un año y medio de pandemia,el coronavirus sigue infectando de pesimismo al sector de la música en vivo. Esta vez por la variante Delta , cuya virulencia está cercenando muchas de las grandes giras que o ... bien se habían aplazado hasta ahora, o bien se habían atrevido a arrancar con la esperanza de una segunda mitad de año más misericordiosa para los artistas. Hace unas semanas, el epidemiólogo Joan Caylà advertía en ABC de que «si nos basamos en estrategias de 'mitigación' poco efectivas, la covid se cronificará». Un escenario que parece cada vez menos improbable.

Las alarmas han saltado definitivamente con la cancelación de la gira mundial de los reyes del K-Pop, la boy-band coreana BTS , que ya fue aplazada el año pasado y que ahora tenía por delante casi cuarenta conciertos en Asia, Europa y América. «Nuestra compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para la gira 'Map of the Soul' de BTS, sabiendo que todos los fans han estado esperando ansiosamente. Sin embargo, debido a circunstancias cambiantes fuera de nuestro control, se ha vuelto difícil reanudar las actuaciones en la misma escala y cronograma que se planeó anteriormente. Por lo tanto, debemos anunciar la cancelación de la gira 'Map of the Soul'», ha comunicado su discográfica Big Hit Music, que parece no descartar la realización de conciertos en streaming, igual que el año pasado. «Una vez más, permítannos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a todos los fans que han esperado a que se reanude la gira de BTS . Estamos trabajando para preparar un programa viable y un formato de actuación que pueda cumplir con sus expectativas, y le proporcionaremos avisos actualizados lo antes posible», termina el comunicado.

Con pocas horas de diferencia llegaba la noticia de la cancelación de lo que quedaba de la gira de Nine Inch Nails , que señala directamente a la variante Delta como causante. «Lamentamos mucho tener que cancelar todas las apariciones de NIN durante el resto de este año», anunció este jueves la banda. «Cuando se planearon originalmente, estos espectáculos estaban destinados a ser un regreso catártico y de celebración a la música en vivo. Sin embargo, con cada día que pasa se hace más evidente que aún no estamos en ese lugar. Lamentamos cualquier inconveniente o decepción y esperamos verlo nuevamente cuando sea el momento adecuado».

Nine Inch Nails en concierto ABC

Al mismo motivo ha aludido Garth Brooks para dejar la carretera en plena gira. «En julio, pensé sinceramente que la pandemia se estaba quedando atrás», ha dicho el legendario country-man. «Ahora, al ver esta nueva ola, me doy cuenta de que todavía estamos en la pelea y debo hacer mi parte. Así, es con gran pesar que anunciamos la decisión de cancelar los conciertos que quedan, pero con un corazón esperanzado, reprogramaremos y comenzaremos de nuevo cuando esta ola parezca haber terminado».

El cantautor canadiense Michael Bublé también ha cerrado su agenda de gira «debido a la preocupación sobre el creciente número de infecciones por coronavirus». Algo que también han decidido hacer los metaleros Arch Enemy y Limp Bizkit . «Lo hacemos por precaución y por la seguridad de la banda, el equipo y sobre todo los fans», dicen éstos últimos, «porque a pesar de que los artistas, equipos, personal y promotores hacen todo lo posible para garantizar la seguridad dentro y detrás del escenario, eso no garantiza la seguridad de la audiencia en su conjunto». Lo mismo ha ocurrido con la gira de Shellac, que básicamente dicen que no se puede viajar ni subir a un escenario con el miedo en el cuerpo: «La variante Delta ha demostrado ser especialmente virulenta, y los riesgos potenciales de hacer la gira comprometen la alegría que normalmente experimentaríamos tocando».

La ola Delta sin duda afectó a la decisión del gran Tony Bennet de no volver a girar, al ser de un perfil de altísimo riesgo por su avanzada edad y su delicado estado de salud. Razones parecidas son las esgrimidas por Stevie Nicks para detener sus actuaciones: «Estos son tiempos desafiantes, con decisiones desafiantes que deben ser tomadas. Quiero que todos estén seguros y sanos, y el aumento de casos de Covid debería ser motivo de preocupación para todos nosotros», explica la e Fleetwood Mac en su perfil de Twitter. «Aunque estoy vacunada, a mi edad, sigo siendo extremadamente cautelosa y por esa razón he decidido no hacer los cinco conciertos que tenía planeados para el 2021. Como cantar y actuar han sido toda mi vida, mi objetivo principal es seguir saludable para poder seguir cantando durante la próxima década o más. Estoy devastada y sé que los fans están decepcionados, pero miraremos hacia un 2022 más luminoso».

También hay artistas que han vuelto a casa porque se han contagiado de esta inclemente variante del coronavirus. La banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd ha tenido que suspender su actividad sobre los escenarios después de que el guitarrista Rickey Medlocke haya dado positivo, y lo mismo ha pasado con Korn , tras la infección de su cantante Jonathan Davis.

Las dos promotoras de conciertos más grandes del mundo, Live Nation y AEG Presents, ya han comunicado que en otoño se empezará a requerir estar vacunados o dar negativo en una prueba para acceder a un concierto. De momento, en España no se ha anunciado nada al respecto.