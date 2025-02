Taburete: «Nos gustaría ver cómo reaccionarían los que apoyan a Hasél si el caso viniese del otro extremo»

Con su nuevo disco, Taburete le han hecho un corte de mangas a todos los que se los tomaron a broma. Con su título, 'La broma infinita' , pero también y mucho más importante, con su contenido. El cuarto trabajo de estudio ... de Willy Bárcenas, Antón Carreño y compañía es de lejos el más elaborado, profundo y rico de su aún corta trayectoria, un convincente paso evolutivo hacia una madurez que casi se antojaba innecesaria cuando empezaron, pero que ahora se impone con solvencia y conveniencia en esta colección de diez canciones cuyo broche final es 'Mamá' , un emotivo mensaje de Willy a su madre Rosalía, ahora encarcelada por el lío de los papeles de Bárcenas. Cuando ella la escuchó se emocionó «como se emocionaría cualquier madre», dice Willy, y al tocarla en directo en su primer concierto de presentación en Madrid, hubo lágrimas en la grada y en el escenario.

¿Están más nerviosos que de costumbre por la reacción de los fans?

(Willy) Hemos subido el listón bastante con este disco, creemos que es el mejor que hemos hecho, y bueno, por ahora no le damos muchas vueltas. Hemos empezado la gira y ahora hay que disfrutarlo.

¿Cómo han llevado los retrasos del lanzamiento? Al menos ha habido tres.

(Antón) El plan inicial se retrasó, y después, cuando pensábamos que el disco saldría en noviembre, no ha habido tanto retraso porque hemos podido empezar la gira en febrero, que es lo que queríamos.

Las canciones tienen ya un año, ¿han tomado distancia con ellas? ¿Han compuesto nuevos temas desde entonces?

(W) Las hemos quemado un poco sí, pero hemos intentado no escucharlas tanto durante este año.

(A) Sí hemos compuesto nuevo material, y queremos grabar otro disco en no mucho tiempo. Hemos encontrado un estudio y un productor nuevos, el Estudio A y Edu, con los que nos sentimos muy cómodos. Hemos conectado muy bien. En vez de ser un productor autoritario, con el que tienes que negociar cómo llevar los temas, lo hemos hecho crecer todo juntos, como si él fuera otro miembro del grupo que se emociona igual que nosotros con los temas. Es muy fácil trabajar así

(W) A finales de este año empezaremos a grabar el quinto disco.

El arranque de gira ha debido ser emocionante.

(W) Ha sido espectacular, de llorar al ver a la gente emocionada viendo cómo empezaba a sonar el disco en directo. Hemos dado cuatro conciertos en los que se ha creado una energía muy bonita.

¿Tocaron 'Venado tuerto'? Debe ser difícil escuchar sentado ese arrebato de rock urbano.

(W) Sí, es complicado, es de las más potentes del disco. Ves a la gente agarrada a la butaca, moviéndose de un lado para otro (risas).

Hay que tener mucho cuidado con los hits en los conciertos pandémicos. El Drogas me dijo que no debió haberlos tocado en el Price, donde hubo cierta relajación al final.

(A) Si se cumplen las medidas... Hay gente que lo critica todo. he visto uno que decía «joder, Taburete están tocando en Madrid y yo aquí en Lugo no puedo ni salir de mi casa». Ya, pero en Nueva Zelanda están tocando con los estadios llenos... Parece que cuando uno está jodido, quiere que todos los demás también lo estén.

(W) A la gente le cuesta ver que hay otros que se lo pasan bien.

En su última entrevista con ABC dijeron que el disco tendría bastante de vuelta a las raíces, pero al final parece que jugaron un poco al despiste.

(A) Sí, nos hemos liado.

(W) Es verdad. Teníamos la idea de volver a lo acústico, pero al ir haciéndolo ha ido creciendo en complejidad. La última canción, 'Mamá', sí es un regreso total a ese sonido sencillo y acústico, de guitarra, voz y cajón.

En esa canción ha conseguido no quedarse corto de emoción, ni pasarse de sentimentaloide.

(W) Siempre me ha costado mucho abrirme en mis canciones, y por eso muchas veces escribo con metáforas que la gente no entiende. Pero en este caso me salió muy real, sin ocultar nada. Tenía la estrofa desde hace un año, y cuando pasó todo esto, me puse una noche y en quince minutos ya había hecho el estribillo. La metimos de última hora, porque el disco ya estaba mandado a fábrica.

(A) La grabamos en mitad de Filomena. Cogimos el coche y fuimos a este estudio a Torrelodones de excursión, con la carretera vacía.

(W) Al final es una de las canciones más importantes del disco, si no la más importante para mí.

¿Ha compuesto alguna canción para su padre, que aún no conozca el público?

(W) No, no. De momento no.

En la canción 'Brindo' dicen una frase que debe estar pensando toda la adolescencia de este país: «Tengo miedo de hacerme viejo y ver pasar la vida desde mi balcón».

(W) Está escrita antes de la pandemia. Yo siempre he pensado que algunas de las letras que escribo vaticinan el futuro.

¿Qué piensan de la detención de Pablo Hasél?

(W) A ver, yo no voy a apoyar nunca que alguien entre en la cárcel por las letras de sus canciones. En el caso de Pablo Hasél creo que tenía cuatro sentencias por las que no había entrado. Una por agresión a un policía. Que entre en la cárcel me parece mal, pero me gustaría ver cómo reaccionaría la gente que critica esto si el caso viniese del otro extremo. Me gustaría ver si seguirían defendiendo la libertad de expresión. Con la libertad de expresión estás a favor o en contra, pero siempre y en todos los casos.

Los líos judiciales de su padre han vuelto a abrir los telediarios justo cuando sale este disco. ¿Les ha perjudicado?

(A) Es verdad que ha coincidido todo, sin nosotros esperarlo. No ha habido mucha crítica, ni se ha mezclado mucho. Las teles han intentado mezclarlo un poco con lo de la canción de 'Mamá', pero no ha afectado negativamente porque el álbum ya es Disco de Oro y estamos agotando las entradas de los conciertos. No se ha mezclado mucho, gracias a Dios.