Un Sting algo flamenco y más jamaicano encandila a Úbeda El músico creó un ambiente fantástico gracias a un sonido de elegancia exquisita

A Sting se le quiere, no hay duda. Más entre las gentes de Úbeda. La explosión de gozo de tener un público así no se puede desperdiciar sin entrar en pecado mortal. Cierto es que el concierto duró su buena hora y tres cuartos, yendo a por todas con «Message in a bottle», pero abrigándose en los músicos y en el coro, de manera conservadora a todas luces y con la pista de micro algo elevada de más. El arranque fue discreto, elegante y bien tocado, con ese repertorio entre lo comercial y la música de calidad que tan bien ha manejado en su carrera, hoy clásicos del pop como «If you love somebody», «Englishman in New York» o «Every little thing she does is magic».

El recinto estaba a rebosar, con dificultades para acceder a las barras laterales, pero con mucha marcha y alegría. Sting presentó a la banda, dos guitarras, batería, teclados, coros y un armonicista de quince años que sigue la estela de Stevie Wonder. Luego el repertorio giró hacia Jamaica, el reggae y el ska, aquel primer amor que llevó a The Police y, por ende, a Sting, a ser lo que son, esos ritmos que escuchaban en los barrios marginales de Brixton.

El sonido, pese al viento que soplaba fuerte en la noche, fue de elegancia exquisita. Sting creó un ambiente fantástico, como de chiringuito muy chic, mientras salían de la chistera joyas como «Walking On The Moon», con lucimiento del batería, en inmediata fusión con el «Get up, stand up», de Bob Marley. Momento álgido fue «So lonely» de The Police, antes de atreverse con ritmos de zambra, muy sintetizados. Sting, gran jugador de ajedrez, no da puntada sin hilo, y tras el riesgo llegó el movimiento maestro, con «Every breath you take», una canción que por sí sola vale una vida. Distorsionó el bajo eléctrico para conseguir un efecto final y, de propina, dos canciones que retrotraen al Sting más proto-heavy, con nervio, «Demolition man» y «Next to you», que dejaba paso a una bonita pieza con Sting a la guitarra acústica haciendo guiños a Paco de Lucía.

A veces, hay que recordar a Gracián, y lo bueno, si breve, pues dos veces bueno.