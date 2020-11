Ramoncín: «Yo no he pedido la dimisión de Fernando Simón» El cantante es Trending Topic tras unas declaraciones en el programa Liarla Pardo, en el que reflexiona sobre el papel del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Nacho Serrano Actualizado: 17/11/2020 11:05h

En tiempos de titulares apresurados que se convierten en Trending Topic, hay que mirar cada palabra con lupa. Este martes, Ramoncín se ha convertido en el centro de un debate tuitero originado tras su intervención en el programa de La Sexta Liarla Pardo, donde le preguntaron por su opinión acerca de la labor de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, después de que la Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) haya aprobado solicitar este fin de semana su cese inmediato. «Creo que su tiempo se ha terminado, en este momento. Yo no reprocharía los momentos más duros, en los que en menos tiempo, se ha quemado más que nadie. Es imposible encontrar a alguien que en un período de tiempo tan corto se haya quemado tanto. Una de dos, o cuenta algo que tenga sentido, o en este momento, aunque no tenga toda la culpa que parece que se le echa, yo creo que el tiempo, en ese sitio, parece que se ha terminado».

En varios medios de comunicación y en las redes sociales, estas palabras se han entendido como una petición de dimisión. Pero ABC ha hablado directamente con el cantante, y éste lo desmiente categóricamente. «Yo no he pedido la dimisión del señor Simón, no me corresponde a mí hacerlo. Lo que he hecho es una reflexión, señalando que es la persona que más se ha quemado en menos tiempo, que tiene un trabajo dificilísimo, y que por él, lo que tenía que hacer es irse. Me parece que sería más un «ahí se quedan ustedes señores, que les den, que ya está bien».

La CGCOM emitió un comunicado solicitando el cese de Simón «por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia por Covid-19. Es urgente un golpe de timón en la gestión de la pandemia que requiere la puesta en escena de un Comité de Expertos independiente». La organización también ha pedido «una rectificación pública de las últimas declaraciones», tras expresar su malestar por las declaraciones efectuadas por Simón en sus comparecencias para informar sobre la evolución de la pandemia.