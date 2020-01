Placebo lidera la nueva tanda de confirmaciones de Mad Cool 2020 El festival ha anunciado la incorporación de 30 nombres más al cartel

Mad Cool Festival estrena 2020 con una nueva oleada de confirmaciones entre las que se encuentran los londinenses Placebo que pasan a formar parte del 5º Aniversario de Mad Cool Festival 2020. Junto a Brian Molko y su banda, se suman 29 nombres más al Line Up del Festival, entre ellos, grupos tan interesantes e influyentes como Glass Animals, Parcels y Kali Uchis. Una nueva tanda de incorporaciones con la que comenzar el Año Nuevo y que se une a la que tuvo lugar a finales de noviembre pasado con The Killers, Kings of Leon o Faith No More, entre otros.

Placebo es una de las bandas de rock alternativo que más han influido en la música de los últimos 20 años con 12 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. El trío, formado por el vocalista y guitarrista Brian Molko, el bajista Stefan Olsdal y el batería Steve Hewitt, es el máximo exponente del glam urbano, del descaro y la androginea desde su álbum debut homónimo, un disco que los convirtió en 1996 en la antítesis del Britpop. Autores de, al menos, cinco de los diez mejores álbumes del Reino Unido, Placebo ha colaborado con leyendas como David Bowie, Robert Smith y Michael Stipe. Ver a Placebo en directo será una cita ineludible en Mad Cool Festival 2020, aunque también han anunciado que estarán en el Bilbao BBK Live y el Cruïlla de Barcelona.

Glass Animals, los cuatro de Oxford, ha conseguido colocarse en el radar internacional gracias a su peculiar mezcla de estilos y sonidos (desde el dream pop hasta el trip hop, pasando por tintes jazz y r&b): una de las nuevas sensaciones prevenientes de las siempre prolíficas Islas Británicas.

Parcels es un grupo australiano establecido en Berlín que están devolviendo el indie-pop a sus más altas cotas de popularidad. Su debut homónimo está repleto de éxitos instantáneos que hacen las delicias tanto de los amantes de lo alternativo como de los entusiastas de la pista de baile.

La artista colomboestadounidense Kali Uchis es una de las estrellas más inclasificables de la actualidad. Su música es un cóctel de rap y R&B contemporáneo con easy-listening y lounge, todo ello aderezado con la esencia del soul y el funk más setentero.

Si bien los abonos de cuatro días se han agotado, los abonos de tres días y los tickets de día siguen a la venta en Madcoolfestival.es.

Estas nuevas 30 bandas se suman a las 73 ya anunciadas desde el pasado 29 de octubre de 2019.

1 - PLACEBO

2 - GLASS ANIMALS

3 - PARCELS

4 - KALI UCHIS

5 - SAM FENDER

6 - CLAIRO

7 - FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

8 - CITY AND COLOUR

9 - THE STRUTS

10 - STEPHAN BODZIN

11 - THE COMET IS COMING

12 - BLACK PUMAS

13 - GOODBYE JUNE

14 - TWO FEET

15 - CALA VENTO

16 - SCARYPOOLPARTY

17 - ANGIE MCMAHON

18 - DINOSAUR PILE UP

19 - SLEEP TOKEN

20 - PRESUMIDO

21 - PAULA TEMPLE

22 - HAYDEN JAMES

23 - ANNA

24 - THE LEVITANTS

25 - HARD GZ

26 - SWIT EME

27 - GONG LI

28 - ELURE

29 - MERIDIAN

30 - ZAIDBREAK