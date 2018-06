Operación Triunfo toma el Santiago Bernabéu en una noche llena de sorpresas Los concursantes cantaron ante más de 60.000 personas en el coliseo blanco

Anoche, pasadas las diez, comenzaba en el estadio Santiago Bernabéu el concierto benéfico «Caminando juntos». Al ritmo de «Mi gran noche» y con la compañía del «más grande», Raphael, los concursantes de la última edición de Operación Triunfo cantaron ante más de 60.000 personas un total de 37 temas. Y dos bises: el tema que llevó a Alfred y Amaia a Eurovisión, «Tu canción», y «La revolución sexual».

Pese a las nuevas incorporaciones en los repertorios de Roi, («Por una vez más»), Cepeda («Esta vez»), Miriam («Hay algo en mí») y Mireya («Corazón vendío»), mantuvieron el mismo espíritu que les hizo destacar en la academia de música más famosa de la televisión. También deleitaron a sus fans canciones como «Shake it up», de Amaia; «La Bikina» de Ana Guerra, «Vida» (Juan Antonio), «Issues» (Aitana) o «Let me entertain you», interpretada por Ricky.

Uno por uno fueron saliendo todos los concursantes al escenario, en solitario o por parejas. Como en una edición más del programa, interpretaron «Shake of you» (Roi y Amaia), «Manos vacías» (Raoul y Agoney), «Don’t you worry bout that thing» (Mimi y Ana War) y por supuesto «Lo malo» (Aitana y Ana), entre muchas otras de las que se escucharon ayer.

El concierto acabó con el himno de la última edición de OT: «Camina»; y un mensaje bien claro «los sueños se cumplen».

Con mucho amor

Desde que se abrieron las puertas a las ocho de la tarde, Toni Aguilar dejaba entrever con las clásicas «kiss cam» el tema sobre el que giró prácticamente todo el concierto: el amor.

Se había dejado intuir en los ensayos que podría pasar, pero el beso entre Aitana y Cepeda fue sin duda uno de los momentos más esperados por los fans. Sin duda, la noche no hizo más que sorprender a los incondicionales que permanecieron expectantes las tres horas que duró el concierto.

Las colaboraciones con grandes artistas fueron otro de los platos fuertes de la noche, como Zahara, que compartió escenario con Aitana y Amaia para interpretar «Con las ganas»; o Pastora Soler, que hizo lo propio con Nerea en «Quédate conmigo». David Bustamante, que tampoco quiso perderse la fiesta, hizo dueto con Ana War; al acabar la canción, «la guerrera» anunció que la semana que viene saldrá su primer disco.