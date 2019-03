Así es el nuevo videoclip de Andrés Calamaro El vídeo de «Tránsito lento» ha sido rodado en la cárcel de Caseros y otras locaciones de la ciudad de Buenos Aires

Ya se encuentra disponible el vídeo del segundo corte de «Cargar la Suerte», el último trabajo del músico Andrés Calamaro. Dirigido por el reconocido cineasta Luis Ortega («El Ángel»), el vídeo de «Tránsito lento» ha sido rodado en la cárcel de Caseros y otras locaciones de la ciudad de Buenos Aires, con las que ha construido un videoclip potente e impactante.

Ortega no llamó actores ni actrices: los protagonistas del vídeo viven en la calle o duermen en un cajero automático. Son sobrevivientes. Solo conocen las emociones extremas y reales. Son los protagonistas de la interpretación de Luis, consagrado director de cine, artista de discos y poesía.

«Al día siguiente que Andrés me propusiera ponerle imágenes a esta canción, caminaba por Buenos Aires con la letra y la melodía en la cabeza. En ese tránsito me crucé con los protagonistas del vídeo», explica Ortega.

«Zacarías (hijo de la República de Paraguay) andaba por Constitución, sobre sus muñones, al tempo de Tránsito Lento. Una chica que dormía, pipa en mano, en un cajero, me interceptó para contarme que era una actriz frustrada, ahora en situación de calle. Y vi a un senegalés aferrado con uñas y dientes a su mercadería, mientras la policía lo arrastraban al patrullero que lo conduciría a la cárcel. Para coronar la jornada, esa noche bailaba en la vereda, Humberto Sanmartino, el Jagger de Abasto. Supuse que nada de esto había inspirado la bella canción que Andrés me había mostrado, pero ya no pude pensar el trabajo sin ellos, y vi que en la fusión todo se resignificaba», remata.