Nach: «Si Pablo Alborán necesitaba decir que es gay me parece bien, pero mi opinión es que no hace falta decirlo» El rapero publica «Pasarán», un dueto con Juanes en colaboración con ACNUR con motivo del Día Mundial del Refugiado

Nacho Serrano Actualizado: 20/06/2020 11:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado jueves Nach presentó su nuevo single «Pasarán», un dueto con Juanes en colaboración con ACNUR que ha visto la luz con motivo del Día Mundial del Refugiado. Bajo el lema «Todo el mundo puede marcar la diferencia. Toda acción cuenta», el rapero fue maestro de ceremonias de un concierto online desde el Teatro Lara de Madrid que contó con piezas musicales interpretadas por personas refugiadas y solicitantes de asilo. También hubo una intervención de la Representante de ACNUR en España y se presentó el informe estadístico anual «Tendencias Globales» con las últimas cifras de desplazamiento forzado a nivel mundial.

Creo que conoció a Juanes en 2018, ¿cuándo se grabó esta colaboración?

En el otoño del año pasado, y le hemos dado los últimos retoques durante la cuarentena. Desde que conocí a Juanes hemos estado en contacto, y le conté que tenía una canción ya no solo sobre los refugiados, sino sobre el hecho de abrir puertas mentales y emocionales, para entendernos todos un poco más. Me dijo que iba a muerte con el proyecto, y con el productor Pablo Cebrián todo el trabajo a distancia fue muy fácil.

Ese «Pasarán» parece una contraposición al «no pasarán» delos años treinta.

Puede verse así. Lo que pretendemos es eliminar, o ayudar a hacer más pequeñas esas barreras mentales, ideológicas, territoriales que nos separan, cuando tenemos tanto para compartir.

¿Cómo se gestó la colaboración con ACNUR?

Queríamos imágenes reales para el videoclip, y contactamos con ellos porque sabíamos que tenían un abanico de documentos muy bueno. A partir de ahí, queremos que el proyecto vaya más allá y que sirva para transformar la canción en actos, en hechos, así que Juanes desde el otro lado del océano, y yo desde aquí, vamos a prestarnos a todo lo que se plantee para echar una mano a ACNUR para visibilizar este problema de una forma más integral. Estoy a su servicio para lo que ellos quieran.

En pandemia, con el cierre de fronteras, los refugiados han debido pasar situaciones muy desesperadas.

Si para las personas que tenemos una vida supuestamente normal ha sido un cambio radical, que nos ha estresado y ha sido un desafío, imagínate para ellos, que están en un limbo en el que no pueden ir ni para atrás ni para delante. Ha habido asociaciones que han seguido trabajando para darles apoyo durante la pandemia, pero nosotros, desde la comodidad de nuestras casas, no podemos ni imaginarnos lo que han debido pasar. Ya no solo los refugiados, todos los que tenían una situación vulnerable han visto que sufrían aún más esa vulnerabilidad. En las redes sociales he visto que determinados políticos han aprovechado la situación para crear el convencimiento irracional de culpar al otro. Y estamos en ese momento en el que las cosas pueden ir a peor, o a mejor, y depende de nosotros mismos.

¿Qué le parece el término «efecto llamada»?

Si estamos siempre pensando en el efecto llamada, no hacemos nada. Obviamente habrá gente de fuera que intente aprovecharse de ayudas sociales y del sistema, igual que la habrá de dentro. Los españoles también hacen trapicheos para buscarse la vida. Pero yo por ejemplo, admiro a la chica boliviana que trabaja en la cafetería donde voy a desayunar todos los días. Está allí de seis de la mañana a tres de la tarde, y luego limpia casas hasta las nueve. Las ayudas tienen que existir para que determinados sectores de la sociedad puedan coger aire. Si no damos ayudas porque hay gente que se aprovecha de eso, será muy negativo.

Nach - ABC

«Desde la comodidad de nuestras casas, no podemos ni imaginar lo que han pasado los refugiados en la pandemia»

Habrá visto el vídeo de la muerte de un joven inmigrante en un centro de Almería.

Sí. Siento pena. Yo, como artista y como persona, puedo llegar donde puedo llegar, y a veces hay situaciones que me sobrepasan y crean mucha frustración. Al final no avanzamos. Creemos que avanzamos como sociedad, pero al final estamos lejos de eso en muchos aspectos. Ver ejemplos como ese son los que me mueven para hacer una canción como «Pasarán».

Hay quien dice que se apoyan más las protestas por la muerte de George Floyd que las que ocurren aquí, en nuestro país.

Lo de Floyd ha sido un estallido. Se estaba llenando el vaso, porque esto lleva pasando muchos años. Ahora ha explotado, y la gente está muy enrabietada. Y cuando la masa se junta se convierte en algo que no piensa, y se empezó a arrasar con todo. Pero yo creo que es bueno que se hable de esto. Hay tantas cuestiones sociales en el mundo que es imposible dar visibilidad a todo, especialmente en este mundo en el que perdemos la memoria en quince segundos. Pero ver cómo un hombre se asfixia bajo la rodilla de un policía, te hace reaccionar de forma instantánea.

¿Está valorando opciones de conciertos de aforo reducido este verano?

Pues sí, tengo unas ganas que no veas. En el confinamiento he grabado un montón de material que me gustaría presentar, a ver si se puede hacer algo. Pero en agosto lo que quiero es coger la mochila y echarme a caminar sin destino.

¿Qué le pareció el terremoto mediático que provocó Pablo Alborán al decir que es gay? ¿En la escena de hip-hop se ha avanzado en este sentido?

Pablo ha sido muy valiente, si necesitaba hacerlo me parece bien. Aunque mi opinión es que no hace falta decirlo, porque no cambia absolutamente nada. En el hip-hop veo a gente que sí ha evolucionado, y gente que no. Supongo que también porque hay mucha gente joven que no tiene la experiencia para entender que es de lo más normal, y ha tomado más distancia con la homosexualidad. Pero que todavía se tengan que decir estas cosas, hoy en día... Si Pablo lo necesitaba porque se ha sentido cohibido, porque no ha sentido que no era él mismo al cien por cien en su relación con sus fans y con la industria, pues perfecto. Pero yo creo que no hace falta.