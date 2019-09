R.E.M. lanza un tema inédito para los afectados por el huracán Dorian

R.E.M. ha lanzado una canción inédita titulada «Fascinating» y destinará los fondos obtenidos con ella a ayudar a los afectados por el huracán Dorian en Bahamas, según un mensaje publicado en el perfil oficial de Twitter de la banda estadounidense.

«Muchas gracias por vuestra ayuda y apoyo en la labor de recuperación que Mercy Corps está realizando allí, lo agradecemos de corazón», afirma el vocalista Michael Stipe en un vídeo colgado en ese mismo perfil.

The band is sharing previously unreleased song “Fascinating” to benefit @mercycorps ' Hurricane Dorian relief efforts in the Bahamas. Recorded in 2004 at Nassau’s Compass Point Studios, it's now available for download for the first time: https://t.co/APwXxhsF7Zpic.twitter.com/jDz3mGctV4