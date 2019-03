Los Jonas Brothers comparten su imitación de la cabecera de «Friends»... y la borran

Joe, Nick y Kevin, conocidos popularmente como «Jonas Brothers», han anunciado en los últimos días su regreso musical. «Sucker» es el nuevo proyecto de los tres hermanos, que vuelven a unirse después de que en el año 2013 anunciaran su separación para probar suerte por separado.

Como parte de la promoción, el grupo subió a sus redes sociales un vídeo de 45 segundos en el que imitaban la mítica cabecera de la serie «Friends» con imágenes del su último videoclip, «Sucker».

Los propios fans, encantados con el particular homenaje, viralizaron el vídeo, del que también se hicieron eco medios de todo el mundo. Sin embargo, horas después, dicho contenido fue eliminado de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram sin ofrecer una explicación, aunque varios perfiles lo descargaron previamente.

