Jamie Cullum: «Volver a los escenarios me ha generado ansiedad, ¡hasta he soñado que se me olvidaba tocar!»

Después de animarnos las Navidades con el magnífico 'The Pianoman at Christmas', Jamie Cullum retoma la gira de presentación de su anterior disco, 'Taller', interrumpida al poco de empezar por la pandemia de Covid-19. Tras tener que cancelar dos actuaciones en Gerona ... y Alicante esta semana por las restricciones del Reino Unido a los viajes a España, este jueves dará el único concierto en nuestro país en el festival Mallorca Live Summer (22h, 43 euros), que se está celebrando este verano en el Antiguo Aquapark de Calvià hasta el 30 de julio.

Tuvimos una agradable charla de zoom cuando lanzaron 'The pianoman at Christmas'. ¿Cómo funcionó el álbum?

Fue un proyecto muy divertido, y estoy muy orgulloso de lo que compuse. Fue una buena distracción de la pandemia y la cancelación de la gira, pero el 1 de enero me dio un verdadero bajón. Durante el período navideño el álbum funcionó muy bien, ¡y ha sido mi disco más escuchado durante muchos años!

Viene a Mallorca, uno de los lugares más bellos de España. ¿Tiene ganas de pasar algún tiempo libre en la isla? ¿Cuáles son sus lugares favoritos de España?

Me encanta Mallorca y ya he estado allí de vacaciones con mi familia varias veces. ¡Espero que haya muchos más viajes por venir! He tenido la suerte de viajar por toda España en mi carrera. De norte a sur, Donostia, Valencia, Barcelona y Madrid. Me siento afortunado de tener una audiencia española tan vibrante.

¿Ha sentido alguna ansiedad por el regreso a la vida profesional prepandémica? En España, algunos músicos dicen sentirse muy nerviosos por el regreso a la carretera después de tanto tiempo.

Me ha generado ansiedad, sí. Es la primera vez en mi vida que no estoy de gira durante tanto tiempo. Es como dejar un músculo inactivo durante 18 meses. ¡Tengo un sueño con subir al escenario y haber olvidado cómo tocar! También he pasado un tiempo tan encantador con mi joven familia y la idea de estar lejos de ellos ahora es aún más difícil.

¿Qué tipo de repertorio va a tocar? Supongo que las canciones de 'The pianoman at Christmas' serán solo una parte, ¿verdad? Teniendo en cuenta que estará en una isla en pleno verano...

¡Guardaré las canciones navideñas para diciembre! Como el concierto es en solitario, me da un espacio real para ir a donde me lleve el corazón. Me imagino que será muy improvisado y será una inmersión profunda en el comienzo de mi carrera y luego comenzará a avanzar. Voy a mantenerlo muy fluido.

Hace poco rompió el récord Guinness al impartir la clase de música más grande de la historia, con casi tres mil estudiantes conectados través de internet. ¿Cómo fue lograr algo tan impresionante?

Una parte de mí se sentía un poco impostor, porque la enseñanza de música es otra habilidad en sí misma. Además, yo mismo soy un músico inexperto. Sin embargo, he estado cambiando esto en el último año, ya que he estado haciendo una licenciatura en música online en todo este tiempo libre. ¡Es una revelación! Me encanta.

¿Cómo va la lucha del músico contra las restricciones en Reino Unido? ¿Y qué hay de los últimos movimientos contra Spotify y el lío de las giras del Brexit? ¿Qué opina de esos temas?

No tengo suficiente tiempo para discutir ahora los errores y los aciertos del Gobierno, o el Brexit. Lo que estoy dispuesto a decir es que nuestro gobierno no parece tener suficiente conocimiento de lo difícil que será viajar fuera del Reino Unido. Tengo la suerte de tener una audiencia y una oficina que me ayuda con el papeleo, pero las bandas emergentes realmente van a tener dificultades. No estoy seguro de cuál es el plan del gobierno, pero es muy desalentador.

Sigue haciendo un programa de radio en la BBC. ¿Cómo selecciona la música que pone?

Estoy escuchando música siempre, literalmente, por lo que en mi día a día estoy descubriendo música para mí de todos modos. Solo extiendo eso al programa. Es un verdadero placer poder hacerlo durante tanto tiempo.

En el programa nos ha descubierto grandes artistas nuevos como Nubya García. ¿Quién es el último músico que le ha vuelto loco?

Un músico escocés llamado Fergus McCreadie. Ha hecho un increíble disco en trío llamado 'Cairn' que tiene influencias del jazz y de la música folclórica escocesa. Es muy especial, mi favorito en este momento.

También ha entrevistado a muchas leyendas del jazz en el programa. ¿Quién ha sido el más divertido e interesante?

Me sentí muy honrado de tener la oportunidad de entrevistar a Dave Brubeck en sus últimos años. Hablé con un hombre, que aún en esa etapa de su inmensa carrera, estaba comprometido con practicar, componer y mejorar en su musicalidad. Era un hombre amable y generoso que claramente amaba a su familia. Fue inspirador.

¿En qué tipo de álbum está pensando para su próxima grabación?

Actualmente estoy en el proceso de escribir letras, sin música por ahora. Quiero contar historias y luego ponerles música.

¿En qué medida afecta a sus procesos creativos el hecho de que la gente ahora escuche canciones sueltas en lugar de álbumes?

En mi caso, no me doy cuenta de eso hasta que sale el álbum. No creo que la tecnología deba dictar el trabajo. Cada artista debería seguir a su musa, sin pensar en nada más.

Si pudiera plantarse en la grabación de un LP clásico para poder presenciar todo el proceso de grabación, ¿cuál elegiría y por qué?

'A kind of blue' de Miles Davis. Me encantaría saber si eran conscientes de la genialidad que había en lo que estaban haciendo.

Tres preguntas sobre 'primeras veces'. ¿Cuál fue el primer disco que se compró con su dinero?

Jive Bunny y Mastermix.

¿Cuál fue la primera vez que le pagaron por tocar música?

En un concierto de piano cóctel en un hotel en Castle Combe, Wiltshire. ¡Me dieron 25 libras!

¿Cuál fue la primera vez que se gastó a lo loco un cheque cobrado tras dar un concierto?

Me llevé a mis compañeros de vacaciones a esquiar.

¿Cuál ha sido el reto más difícil de superar a lo largo de su ya extensa carrera?

Tratando de no comparar mis dones o logros con los de otros. Siempre es fácil mirar las carreras de otras personas y sentir que las cosas no van bien. ¡Esto es, por supuesto, una ilusión, como lo es todo en esta extraña experiencia que llamamos vida! He aprendido a disfrutar mucho más del momento.