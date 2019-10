Fuerza Nueva: «La idea de Boadella de esparcir las cenizas de Franco por toda España es muy acertada» El provocador proyecto de Los Planetas y Niño de Elche lanza su disco este 12 de octubre, y se presenta en directo el próximo miércoles en Madrid

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 15/10/2019 11:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los Planetas y Niño de Elche han entablado una «alianza estratégica de combate y recreo que mira hacia atrás con ira (y sorna) para mirar hacia delante con esperanza», desmitificando la simbología política pre-democrática en un ejercicio que ha contado con dos socios esenciales: el flamencólogo Pedro G. Romero, que fija el discurso de la banda a través de un relato que indaga en los antecedentes y principios del repertorio («El novio de la muerte». «Santo Dios», «La Cruz», una versión de «Els Segadors» titulada «Canción para los obreros de la Seat»...); y Javier Aramburu, creador de la identidad gráfica del proyecto sobre el pilar, conceptual y plástico, de dos referentes de Los Planetas, New Order, por razones obvias; y sus predecesores, Joy Division.

¿Las reacciones a este proyecto han sido las esperadas (o esperables)? Por ahora no han recibido ninguna amenaza...

(Niño de Elche) Las reacciones han sido muy variadas, por desgracia la mayoría muy focalizadas en lo político del proyecto y no tanto en lo musical. Parece ser que aún lo político de una forma explícita sigue levantando diferentes ampollas aunque paradójicamente se critique momentos después de que ha sido buscado, provocación.

¿Cómo fueron las primeras conversaciones acerca del proyecto? ¿Tomó su forma definitiva muy rápidamente, o requirió ciertas idas y venidas de ideas?

(Banin) Fue bastante rápido, quedamos para comer, Pedro G. y Paco ya venían con una idea. Pedro decía que Los Planetas somos muy de himnos y que pensaba que por ahí debía ir la cosa. Empezamos a pensar en eso y a sondear las posibilidades. Vimos que en algunos casos, determinados himnos provenían de canciones que sonaban y se interpretaban en los cabarets y clubes de la época. Eran canciones que no tenían ninguna ideología asociada, como en el caso de “El novio de la muerte”, una canción de amor como tantas otras. Nos llamó mucho la atención el hecho de la apropiación y del efecto que crea con el paso del tiempo. Nosotros ya no podíamos disociarlo. Por eso se nos ocurrió hacerla, para darle otra vuelta de tuerca y otorgarle un nuevo significado, al ser interpretada por unos artistas en las antípodas de esas ideas.

¿Cómo transcurrió el trabajo de estudio? ¿Hubo algún desafío en especial con alguna pieza?

(Banin) El trabajo de estudio conjunto fue muy fluido, las agendas estaban llenas y tuvimos que ser muy francotiradores, no pudimos permitirnos el lujo de dudar. Con Paco hubo química de inmediato, nos entendimos desde el principio y las canciones estaban montadas a la tercera o cuarta intentona. El trabajo más minucioso vino después, cuando nos encontramos con los esqueletos de los temas grabados y tuvimos que darles un enfoque a cada uno. Costó un poco más sacar “Los campanilleros” y “Santo Dios” que sufrieron algunas variaciones hasta tomar la forma final. Pero otras como “Canción de los gitanos”, “El novio de muerte” o “Canción para los obreros de la seat” ya venían de las sesiones de estudio muy encaminadas y fue muy fácil terminarlas.

A pesar de las presuntas “actualizaciones”, y de la sobre-utilización de ambos términos, creo que el fascismo y el antifascismo no dejan de ser conceptos ya muy vintage dentro de un sistema ultraliberal. ¿Este proyecto pretende alertar de lo contrario? Lo digo porque de algún modo, hay momentos en los que parece que el disco parece erigirse como una especie de pipa de la paz musical. ¿Hay algo de intención en ese sentido?

(Niño de Elche) Difiero en el análisis de que estamos en un sistema ultraliberal. La palabra fascismo a partir de los años 80, en España es utilizada más relacionada con el llamado fascismo sociológico, que no tiene nada que ver con los fascismos diríamos clásicos y sí con unas actitudes sociales, micropolíticas que hacen de la convivencia social y política unos roles establecidos en unas violencias muy concretas y a la vez líquidas.

La elección del propio repertorio del disco parece tener que ver con esto último. ¿Los prejuicios nos hacen negar de forma obtusa la belleza de ciertas composiciones?

(NdE) Los prejuicios siempre son el reflejo del miedo a los demás, a lo desconocido. Cuando estableces esas barreras es muy difícil que se pueda apreciar una obra en toda su dimensión. El sentido analítico y sensorial se ve muy afectado y no olvidemos, que sobre todo, el miedo también es a uno mismo.

El proyecto busca generar reacciones, trazando una línea que en cierta forma enlaza con el espíritu punk más primigenio, pero también más “arty”, ¿me equivoco?

(NdE) Hoy día hablar de punk o arty son brindis al sol. Dichas categorías por mucho que se quieran enarbolar incluso desde la nostalgia son espacios vacíos y que no ayudan a fructificar nada.

La combinación de imaginería franquista con elementos de, por ejemplo, Star Wars, es la representación de vuestra intención de abrir un proceso de desmitificación, más que de mera ridiculización, ¿no es así? Una desmitificación radical podría ayudar a apuntar a los verdaderos motivos de la polarización social actual, que creo que van por derroteros en realidad muy poco ideologizados.

(NdE) Personalmente mi trabajo se ha basado hasta la fecha en desmitificar muchas cosas, contar a mucha gente que he do descubriedo que algunos reyes magos no existen. El flamenco, el Miguel Hernández revolucionario o proletario, los cantes de ida y vuelta, etc. El mito de la derecha, de la izqueirda ya lo trabajó y muy bien Gustavo Bueno y creo que ahí respira de alguna forma nuestro planteamiento, junto a los situacionistas, claro está.

¿Existen las dos Españas? ¿Dejarán de existir algún día?

(NdE) Las dos Españas no existen, ahora existen las decenas de Españas porque la nacionalidad hoy día se vende como algo sentimental y ahí el número puede ser infinito, como seres humanos pueda haber.

¿Qué les parece la propuesta de Albert Boadella, de esparcir los restos de Franco por toda España en lugar de llevarlos a El Pardo?

(NdE) Boadella, más allá de decir algunas barbaridades con las que no estoy de acuerdo, en este caso creo que es muy acertada la idea. ¿Porqué? Cohen decía que todos llevamos un Hitler dentro y creo que realmente todos llevamos un Franco dentro. Esparcirlas por toda España sería la constatación y entierro definitivo de dicha frase.

¿Cómo debe entenderse el hecho de que “Els Segadors” esté incluido en un disco presentado como una suerte de sátira del franquismo?

(NdE) No creo que sea un disco satírico del franquismo. Es un disco que habla de España en un sentido político, musical y social.

¿Publicarán ese himno de España que tienen grabado?

(NdE) Lo publicaremos pero el momento de hacerlo lo marcarán los acontecimientos políticos. No nos faltarán visto lo visto.