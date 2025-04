Esta es la razón por la que los grandes festivales aún no anuncian su cancelación

Tras una primera oleada de aplazamientos de festivales de verano , todo parece indicar que finalmente estos eventos tendrán que ser cancelados. Ni junio, ni julio, ni agosto parecen fechas realistas en cuanto a la vuelta a la normalidad para estos macroconciertos multitudinarios, pero la gran mayoría de ellos sigue sin anunciar su cancelación. ¿Por qué? Los contratos con artistas y proveedores no se pueden romper si no hay una orden de suspensión de eventos masivos por fuerza mayor decretado por el Gobierno. Pero hay otro elemento que el director de HellFest , Ben Barbaud, explica de forma cristalina en una entrevista con Ouest-France, de la que se ha hecho eco CulturaOcio en nuestro país. En ella, Barbaud asegura que todos los festivales están esperando nuevas prolongaciones del confinamiento por orden gubernamental. «Esto nos permitirá usar la cláusula de fuerza mayor prevista en nuestros contratos con los artistas, y en consecuencia ya no será posible, materialmente, organizar el festival a tiempo para las fechas programadas. Eso justificaría la cancelación. Pero además, «si el Hellfest tomara la decisión de cancelar por su cuenta antes de que lo haga el gobierno, podría ser acusado de haber suspendido unilateralmente. Así, no lo cubriría el seguro ».

Ante esta situación de incertidumbre, muchos poseedores de abonos y entradas para esta temporada de festivales están intentando devolver su compra , y recuperar su dinero. Pero tal como informa Facua a este periódico, l a mayoría están encontrando muchas dificultades . «Se están dando bastante quejas, no sólo contra eventos que no se sabe seguro si se celebrarán», explica su vicepresidente y portavoz Rubén Sánchez. «También se dan contra otros eventos ya cancelados, que se niegan a devolver el dinero y sólo plantean como opción mantener la validez de la entrada para una fecha futura ».

Por ejemplo, Mad Cool, Bilbao BBK Live, Arenal Sound, Low Festival, Las Noches del Botánico y otros que aún no han anunciado la cancelación, no se plantean tomar ninguna medida hasta que ésta sea oficial. Y e n caso de aplazarse no devolverían los abonos, sino que mantendrían su validez para la nueva fecha. Si ésta no le viene bien al comprador y no puede asistir, mala suerte. Así ha ocurrido con el Primavera Sound, que ha aplazado su cita a agosto y ha recibido numerosas críticas por la imposibilidad de devolver la entrada. Lo mismo ocurre con cualquier concierto aplazado en el WiZink Center, como los de Amaral o Tequila.

¿Qué tienen que hacer los festivaleros que quieran intentar devolver el abono de un evento oficialmente cancelado? Lamentablemente, en ese sentido están en una jungla, ya que cada evento tiene su propia política de devoluciones . En principio deben dirigirse al departamento correspondiente de cada festival, y si no obtienen una respuesta adecuada, informar a las asociaciones de consumidores como Facua.