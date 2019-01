David Gilmour (Pink Floyd) saca a subasta en Nueva York más de 120 guitarras de su colección La venta, que tendrá lugar en Christie's el 20 de junio y cuyos befeficios serán benéficos, incluye su legendaria «Black Strat», que usó en míticas grabaciones y conciertos con la banda

La sala Christie's ha anunciado que va a sacar a subasta el próximo 20 de junio en Nueva York la colección personal de guitarras de la leyenda del rock and roll David Gilmour, compositor y guitarrista de Pink Floyd y uno de los guitarristas más influyentes del mundo. Compuesta por más de 120 guitarras, este conjunto es una selección de sus modelos preferidos de Fender, entre los que se encuentran Broadcasters, Esquires, Telecasters y Stratocasters. Destaca una guitarra tan icónica y reconocible como la Black Stratocaster de 1969 que utilizó en históricos conciertos. Su precio estimado: 100.000-150.000 dólares. Es la colección más grande y completa de guitarras que se ha ofrecedido en una subasta. Todos los beneficios de la venta irán destinados a causas benéficas.

Antes de la subasta la colección iniciará una gira mundial, que comenzará en Londres (Christie's King Street, del 27 al 31 de marzo de 2019), donde se exhibirá la colección completa. También viajará, de forma parcial, a Los Ángeles (del 7 al 11 de mayo) y Nueva York (14 al 19 de junio). Según David Gilmour, «estas guitarras me han regalado piezas musicales a lo largo de los años. Fueron hechas para ser tocadas y es mi deseo que, donde sea que terminen, continúen dando a sus dueños el regalo de la música. Al subastar estas guitarras, espero poder ayudar a los que realmente lo necesitan, a través de mi fundación benéfica». Dice Kerry Keane, especialista en instrumentos musicales de Christie's, que «durante el último medio siglo, la guitarra de David Gilmour se ha convertido en parte de la banda sonora de nuestra cultura popular. Son tan fácilmente identificables para los críticos y fans de la música pop como las pinceladas de los nenúfares de Monet para los historiadores del arte. Estos instrumentos son únicos, son las herramientas del oficio para un guitarrista de rock icónico».

La estrella de la subasta es la Black Fender Stratocaster de David Gilmour, comprada en 1970 en Nueva York. la «Black Strat» se convirtió rápidamente en su instrumento clave de la interpretación y la grabación musical durante los siguientes quince años. La utilizó en las grabaciones de clásicos como «Money», «Shine On You Crazy Diamond» y «Comfortably Numb». Fue clave para el desarrollo del sonido Pink Floyd y fue fundamental en la grabación de álbumes históricos como «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977) y «The Wall» (1979) y, por supuesto, la obra maestra seminal de Pink Floyd de 1973, «El lado oscuro de la luna», considerado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Esta guitarra también se puede escuchar en los álbumes en solitario de Gilmour, como «David Gilmour» (1978), «About Face» (1984), «On An Island» (2006) y «Rattle that Lock» (2015). Tras un préstamo en el Hard Rock Cafe, Gilmour reclamó la «Black Strat» para el concierto histórico de Pink Floyd en el Hyde Park de Londres el 2 de julio de 2005. Volvía a ser su guitarra preferida.

Otra guitarra importante que se ofrece en la subasta es la «White Fender Stratocaster # 0001» (parte con una estimación de entre 100000 y 150.000 dólares). Gilmour la adquirió en 1978. La usó en la grabación de «Another Brick In The Wall».