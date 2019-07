Mad Cool 2019: conciertos, horarios y escenarios de este sábado 13 Aquí podrás consultar toda la información relacionada con las actuaciones en el festival de música para este sábado

El Mad Cool trajo una primera jornada cargada de actuaciones estelares, como las de Iggy Pop, Bon Iver y Noel Gallagher. El viernes no se queda corto con The National, Vetusta Morla, Empire of the Sun, Vince Staples, Sharon Van Etten, Wolfmother, Miles Kane y The Smashing Pumpkins. Este sábado es el turno de Prophets of Rage, The 1975, Robyn, Gossip, Years & Years, Jorja Smith, Bonobo, The Cure o Greta Van Fleet.

A continuación, todos los horarios detallados por los diferentes escenarios: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

Mad Cool Stage

18:10 - Johnny Marr

20:20 - Gossip

23:10 - The Cure

03:10 - Years & Years

Madrid Te Abraza Stage

19:10 - Cat Power

21:40 - Prophets of Rage

01:45 - Robyn

Comunidad de Madrid Stage

18:40 - Bear's Den

20:05 - Jorja Smith

21:45 - Mogwai

23:50 - The 1975

01:35 - Greta Van Fleet

03:10 - Carpenter Brut

The Loop

18:50 - Alizzz

20:15 - Dr. Rubinstein

22:00 - John Hopkins live

23:30 - Bonobo dj set

01:20 - Rone

02:55 - Avalon Emerson

Consequence of Sound Stage

18:35 - Lala Lala

20:05 - Le Butcherettes

21:45 - Parquet Courts

23:20 - Yonaka

00:45 - Black Honey

02:15 - Pip Blom

Mondo Sonoro Stage

18:00 - Tirano

19:20 - Mitú

20:55 - The Twilight Sad

22:35 - Delaporte

00:10 - Salio

01:30 - Doble Capa

03:00 - DJTBC (escenario unido a Consequence of Sound Stage)