Un ciudadano ruso, condenado a 2 años y medio de cárcel por compartir un videoclip de Rammstein Amnistía Internacional ha denunciado el caso, que 'casualmente' afecta a un opositor colaborador de Navalny, y que da un paso más en la represión político-musical en el país

Como en los mejores tiempos de la Stasi en la que Mr. Putin se curtió, un ciudadano ruso ha sido esta semana objeto de una intromisión en su intimidad y su lirbetad de expresión que puede acabar con sus huesos en la cárcel. Se trata de Andrei Borovikov, que ha sido declarado culpable de 'distribuir pornografía' por compartir un vídeo de la banda de rock alemana Rammstein, una banda que ha desafiado a las autoridades rusas especialmente en los temas de homofobia. El propio Borikiv es, casualmente, un destacado opositor al régimen, tal como informa Amnistía Internacional. «Borovikov fue el coordinador de la sede regional de Aleksei Navalny en Arkhangelsk, en el noroeste de Rusia», dice el comunicado que denuncia el caso. En 2014, compartió el vídeo musical de la canción 'Pussy', de Rammstein, en la red social rusa VKontakte. Más de seis años después, en septiembre de 2020, las autoridades lo acusaron de «producción y distribución de pornografía». La fiscalía aseguró que el vídeo había sido visto por «no menos de dos personas» y ordenó que fuera sometido a «un examen sexológico y cultural», tras el cual las personas expertas concluyeron que era de «naturaleza pornográfica» y que «no contenía valor artístico». Con esta premisa, solicitó una pena de tres años en una colonia penal de alta seguridad, si el Tribunal de Distrito de Lomonosovsky lo declaraba culpable.

Según informa The Moscow Times recogiendo un teletipo de AFP, este jueves un tribunal ruso ha condenado a Borovikov a dos años y medio de prisión por cargos de pornografía. El tribunal de Arkhangelsk, en el norte de Rusia, dictamina que Andrei Borovikov, ex coordinador de las oficinas de Navalny, había difundido pornografía al repostear el citado vídeo musical de la banda de metal alemana Rammstein. Borovikov, de 32 años, se ha declarado inocente del cargo y su equipo de defensa apelará la decisión, agregó el abogado Andrei Kychin.

Andre Bokorikov - Amnistía Internacional

Un ex voluntario de las oficinas de Navalny en Arkhangelsk fue quien informó a la policía sobre el 'post' en 2019, y se presentaron cargos contra Borovikov en septiembre de 2020. «La causa que se sigue contra Andrei Borovikov es totalmente absurda. Es evidente que se lo está castigando exclusivamente por su activismo, no por su gusto musical», ha declarado Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú. «No es la primera vez que las autoridades rusas utilizan una definición excesivamente general de 'pornografía' como pretexto para encerrar a quienes las critican. Este mismo mes, la artista y activista feminista Yulia Tsvetkova fue juzgada por cargos de pornografía por sus dibujos de cuerpos de mujeres; es asombroso que casos como este lleguen siquiera a los tribunales. El enjuiciamiento de Andrei Borovikov es una burla a la justicia y pedimos que se retiren todos los cargos contra él. Las autoridades rusas deberían dedicarse a invertir la espiral de la crisis de derechos humanos que han creado y no a concebir nuevas y ridículas formas de enjuiciar y silenciar a quienes las critican. No hay duda de que el gobierno ruso tiene cosas mejores que hacer que probar con la crítica musical. Por ejemplo, debería mejorar su calamitoso historial en materia de libertad de expresión, garantizar normas de imparcialidad procesal, excarcelar a las personas recluidas por protestar pacíficamente y dejar de enjuiciar por motivos políticos a activistas».

En septiembre de 2019, Borovikov, también activista ambiental, fue condenado a 400 horas de trabajo obligatorio tras ser declarado culpable de «violación reiterada del procedimiento establecido de organizar o celebrar actos públicos» por celebrar protestas pacíficas contra un proyecto de vertedero local.

Guerra al pop

Rammstein (cuyo videclip de 'Pussy' tiene dos versiones, una mostrando mujeres con poca ropa, y otra en la que una pareja mantiene relaciones), no es el primer grupo de música que causa fortísimas controversias en Rusia. Aliojina, Nadezhda Tolokonnikova y Ekaterina Samutsevich celebraron en 2012, junto con otras dos miembros de la banda Pussy Riot, una «oración punk» en la catedral en la que pedían a la «Madre de Dios» que expulsara al entonces primer ministro y actual presidente del poder. La actuación provocó una fuerte indignación entre los creyentes ortodoxos y las tres activistas fueron condenadas a dos años de prisión en agosto de 2011 por un delito de gamberrismo relacionado con «odio religioso». La pena de Samutsevich fue conmutada en octubre de ese mismo año por libertad condicional. En mayo de 2013, el Tribunal Municipal de Moscú rechazó el recurso de las otras dos y confirmó la condena.

En las Navidades de ese mismo año Tolokónnikova, que llevaba encarcelada dos años, salió de la cárcel en virtud de la amnistía general que había entrado en vigor en Rusia la semana anterior. Tolokónnikova era la única de las tres Pussy Riot, condenadas por «gamberrismo motivado por odio religiosos», que permanecía en prisión, ya que horas antes, su compañera María Aliójina también recobró la libertad gracias a la amnistía.