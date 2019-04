Las canciones de Nirvana que predijeron el suicidio de Kurt Cobain

Distill the life that's inside of me

I'm on warm milk and laxatives

I'm so tired I can't sleep

So I can sigh eternally

Distill the life that's inside of me

Distill the life that's inside of me

I have very bad posture

I'm on my time with everyone

no me voy a quebrar.

no me voy a quebrar.

no me voy a quebrar.

no me voy a quebrar.

I like it

My will is good

But that's okay

Y no me importa,

I can't wait to meet you there

But I'm not sure

I'm to blame for all I've heard

And just maybe

And I'm not sad

But that's okay, I shaved my head

In a daze 'cause I found God

And I'm not scared

Is everyday for all I care

We broke our mirrors

But that's okay, 'cause so are you

They're in my head I'm so ugly

'Cause today I found my friends

El título no lo podía dejar más claro: el litio es uno de los medicamentos más recetados para los episodios de ansiedad y depresión, que finalmente no pudo superar.

One more at the door of my heart

One more on the phone, my heart

Queen of lies, today, my heart

Out of town, out of sight, is my heart

We all want something fair, my heart

We don't know anything, my heart

Could've had a heart attack, my heart

Mayday, every day, my day

Come as you are

Killing Joke demandó a Nirvana por plagio, acusándolos de haber robado el riff de guitarra de su tema de 1985, «Eighties». Pero cuando Cobain se suicidó de un tiro en la cabeza, retiraron la demanda.

Decir que la letra de esta canción fue profética quizá sería ir demasiado lejos. Pero no deja de ser curioso que en esta canción, en la que Kurt habla sobre uno de los traumas que más sufrió, el miedo a no ser aceptado por los demás, acabe incluyendo la frase «te juro que no tengo un arma».

Come as you are, as you were

Ven como eres, como fuiste,

As I want you to be

como yo quiero que seas,

As a friend, as a friend

como un amigo, como un amigo,

As an old enemy

como un viejo enemigo.

Take your time, hurry up

Tómate tu tiempo, date prisa;

The choice is yours, don't be late

la oportunidad es tuya, no te tardes.

Take a rest as a friend

Tómate tu tiempo como un amigo,

As an old

como una vieja

Memory, memory

memoria, memoria

Memory, memory

Memoria, memoria

Come doused in mud, soaked in bleach

Ven cubierto de lodo, empapado en blanqueador,

As I want you to be

como yo quiero que estés,

As a trend, as a friend

como una moda, como un amigo,

As an old

como una vieja

Memory, memory

memoria, memoria

Memory, memory

Memoria, memoria

And I swear that I don't have a gun

Y te juro que no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

Memory, memory

memoria, memoria

Memory, memory

Memoria, memoria

And I swear that I don't have a gun

Y te juro que no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

No I don't have a gun

No, no tengo ningún arma.

Memory, memory

Memoria, memoria