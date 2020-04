Los Beatles invitan a todo el planeta a un karaoke global Este sábado habrá una gran fiesta online para ver y cantar juntos la película «Yellow Submarine» en versión Sing-A-Long

Nacho Serrano Actualizado: 23/04/2020 16:25h

El comunicado habla de «evento único», y vaya si lo es. Este sábado 25 de abril a partir de las 18:00 de la tarde, se podrá ver a través del Canal Oficial de YouTube de los Beatles su película animada «Yellow Submarine» en versión Sing-A-Long, en todo el mundo de forma simultánea. «¡Todos a bordo del Yellow Submarine para celebrar una fiesta de karaoke y disfraces!», dice el anuncio de este gran karaoke planetario, que además recopilará imágenes de todos los que quieran compartir vídeos de su interpretación desde casa. «Vístete como tu personaje favorito de la película y escápate a un lugar donde, durante un rato, nada es real. ¡Comparte tus fotos y vídeos cantando con tu disfraz en casa y etiquétalos con #YellowSubLive. Tras la película, compartiremos vuestras imágenes en nuestro stories de Instagram dentro de la Yellow Submarine Sing-A-Long After Party!».

Esta versión del film restaurado incluye las letras de las canciones en la parte de abajo de la pantalla, para que todo el mundo pueda cantarlas al tiempo que lo hacen los Beatles.

La versión Sing-A-Long de «Yellow Submarine» se estrenó en cines en el año 2018 como parte de la celebración del 50 aniversario de la película y desde entonces no ha podido ver más. La entrañable película contiene algunas de las canciones más conocidas de los Beatles, incluyendo el tema que le da título, «Eleanor Rigby», «When I'm Sixty-Four», «Lucy in the Sky With Diamonds», «All You Need Is Love» o «It's All Too Much».

Podrá verse aquí mismo: