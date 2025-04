Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años

La actriz Itziar Castro ha muerto a los 46 años. Lo han confirmado su familia y amigos a través de un comunicado en el que anunciaban que había fallecido la noche de este jueves.

Itziar Castro es conocida por sus papeles en las series 'Vis a vis', 'Paquita Salas' y las películas de 'Campeones' o 'Pieles'. Por esta última ganó un premio de la Unión de Actores como actriz revelación en 2018 por 'Pieles' y una nominación a los Goya. La artista también fue profesora en la edición de 2018 de Operación Triunfo, pero fue despedida.

En un comunicado, su familia y amigos han señalado que «para aquellos que deseen rendir homenaje, se anunciarán detalles sobre eventos conmemorativos en los próximos días». La familia ha pedido también respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo.

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) December 8, 2023

El director de cine Frankie de Leonardis ha adelantado la muerte de la actirz en la red social X, donde ha lamentado su fallecimiento. Haciéndose eco del comunicado de su familia y amigos ha destacado que Itziar «no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos».

La muerte se produjo en la madrugada del jueves al viernes en una piscina de la localidad gerundense de Lloret de Mar, donde se encontraba ensayando para un espectáculo de natación sincronizada junto a Anna Tarrés. Ella misma publicó ayer una storie en su cuenta de Instagram con imágenes de dicho entrenamiento. No se conocen las causas de su muerte, pero todo parece indicar que se ha debido a una parada cardiorespiratoria.

Hace apenas unos días la actriz acudía a la capilla ardiente de Concha Velasco para despedirse de ella. «Ha sido muy importante para mí. Por ella soy artista», explicaba emocionada. «Hoy se ha ido mi primer referente -escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecía con la actriz-. A los 5 años mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella. Siempre he empatizado con ella, alguien que se reinventaba cada día, producía y se arruinaba y volvía! Hacía teatro, musicales, cine, tv… luchadora incansable, pero además, una mujer maravillosa y muy amorosa dentro y fuera de escena. El día que me dijo que yo era muy buena actriz, no sabéis el honor y la vergüenza que significaba eso, mi niña interior no podía creérselo! me lo volvió a decir hace una semana viendo mi corto «L@ Cita» que se lo mandé para que lo viera junto a Manuel en la residencia, y sé que le encató, y volví a sentir a la niña interior sonrojada y emocionada».

Su proyecto más reciente es precisamente el corto titulado 'La cita' y dirigido por ella misma, estrenado el pasado 13 de octubre en los Premios Pávez. «Es un regalo que le hago a la Itziar adolescente que veía que ninguna actriz gorda era protagonista en ninguna comedia romántica, y un poco también un regalo a todas las personas que en algún momento han sentido que no tenían un lugar en el mundo», contaba a ABC en una entrevista el pasado mes de septiembre.

Itziar Castro nació en Barcelona en 1977. Su carrera profesional comenzó en 2002, cuando participó en el largometraje 'Noche de fiesta', de Xavi Puebla. Nominada al Goya y ganadora del premio de la Unión de Actores a mejor actriz revelación por 'Pieles', de Eduardo Casanova, fue premiada también en los festivales internacionales Fantspoa Brazil y Rojo Sangre Argentina por 'Matar a Dios', de Caye Casas y Albert Pintó.

Entre los proyectos audiovisuales en los que participó figuran 'Vis a vis', 'Campeones' e 'Historias Lamentables' de Javier Fesser, o 'Blancanieves', de Pablo Berger. Intervino también en 'Rifkin's Festival', de Woody Allen; 'Érase una vez pero ya no', de Manolo Caro; 'XHOXB', de Manuela Burló Moreno; 'A todo tren destino a Asturias', de Santiago Segura; 'Las Brujas de Zugarramurdi', de Álex de la Iglesia; '¿Qué te juegas?', de Inés León; 'REC3', de Paco Plaza; 'The Tulse Luper Suitcases III', de Peter Greenaway; 'Inconscientes', de Joaquín Oristrell; 'Paquita Salas', de Javier Calvo y Javier Ambrosi; o 'Vida Perfecta', de Leticia Dolera.

También se la pudo ver en distintos proyectos teatrales, como 'La Corte del Faraón' y 'La Comedia de la cestita', de Plauto, estrenados en el Festival de Mérida; en 'Marat-Sade', bajo la dirección de Luis Luque, estrenada en las Naves del Español; y en musicales como 'Fama', 'La ópera de cuatro cuartos', bajo la dirección de Calixto Bieito, o 'Bagdad Café'.

En televisión ha participado en 'Planta Baixa' (TV3), 'Todo es Mentira' (Mediaset) o 'Lazos de sangre' (RTVE). Fue profesora de interpretación en el reality Operación Triunfo, y cantante en distincos programas.

Muy comprometida con distintas causas, realizó a menudo charlas tipo TED sobre el bullying, empoderamiento, feminismo, diversidad, cuerpos no normativos, lgbtiq... Publicó el libro de poemas 'Con el corazón por delante', y convirtió en canciones varios de ellos y creó un concierto con el mismo título. Con él se presentó en Matadero Madrid dentro de la tercera edición del festival Animales Mixtos.

Tras su fallecimiento, Ángela Rodríguez Pam, ex secretaria de Estado de Igualdad, ha denunciado una «ola de gordofobia». «Es terrible que al segundo de enterarnos del fallecimiento de Itziar Castro sepamos que se viene una ola de gordofobia. Da miedo. A los que estáis usando una muerte para insultar más a las personas gordas, reflexionad qué estáis haciendo. Es una falta de sensibilidad enorme, es cruel, pero sobre todo es ODIO. Revisaos, de verdad. Ojalá sirva este momento para concienciar en una lucha a la que ella tanto esfuerzo dedicó», ha publicado en la red social X.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha referido a ella, también en esta red social, como una mujer luchadora «que ha dejado una huella imborrable en este país». También la han despedido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés -que se ha referido a ella como una actriz «comprometida, única y extraordinaria»- o el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacado el «indiscutible talento» de Itziar Castro, así como su defensa por los derechos LGTBI.