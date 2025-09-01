Matando lo 'woke' II

Escribía aquí la semana pasada que Trump, más que nadie, por fortuna, está matando lo 'woke', pero lo malo, lo peor, lo pésimo, es que desde el otro extremo, en el que está más que entronizado, favorece lo 'woke' a su manera, lo políticamente correcto desde la extrema derecha. No habría que alarmarse sabiendo que en España, para ser Secretario de Organización de un partido de poder, y van dos seguidos, hay que bucear en la corrupción, y mejor, además de ejercer de putero y cocainómano. Y que para ser presidente del gobierno es indiscutible que uno se ha tenido que dedicar a la explotación sexual, y tener, al menos, dos propiedades pagadas con el abuso a chicos y chicas, con violaciones incluidas y una familia política que los trataban a puñetazos.

Cualquier adolescente del planeta que vea a Trump pensará que llegar a la máxima responsabilidad del mundo libre se consigue llamando puta a la mega estrella mundial del pop, o aspirando a ser dictador por un día, y por descontado enorgulleciéndose de tener un culo que besan los demás dignatarios del mundo mundial. Esos maleables adolescentes fascinados por Trump son los tiranos del mañana. ¿Recuerdan cuando la estrella de cine Will Smith le arreo un sopapo en la gala de los Oscar a un humorista que hizo una broma de mal gusto contra su mujer? Al día siguiente del acontecimiento planetario cientos de adolescentes pensaron que la violencia era la primera respuesta y la única necesaria.

En Europa en cuestión de 'woke' ultra tenemos a Sánchez y a todos sus palmeros prostibularios, y a Orban en Hungría, de los que mandan. Meloni es demasiado inteligente como para dejarse arrastrar. Y entre los que casi mandan a los nazis alemanes, cuya líder es una lesbiana a la que Hitler hubiera eliminado.

Así vamos, con el avance imparable de lo 'woke' ultraderechista alentado también por la extrema izquierda y la falsa socialdemocracia del PSOE. El PP, el único partido serio que queda, está también a rebufo de lo 'woke'. Y que decir del PNV, siempre en la cola de ETA. Un maldito desastre todo, sin perdón de Dios.

