Madrid y Andalucía se suman al centenario de la Generación del 27 entre reproches a Urtasun por sus formas

Las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía formarán parte de la Comisión Nacional que organizará los actos de conmemoración del centenario de la Generación del 27. Ambas administraciones se lo han confirmado al ministro de Cultura en dos cartas enviadas ayer y este viernes, ... en las que no se ahorran reproches a Ernest Urtasun por haber lanzado dicha comisión sin haber contado con ellas previamente: el ministerio les informó de sus planes con solo dos días de antelación al acto en el que se anunció la constitución del grupo de trabajo –que está integrado por numerosas administraciones y entidades– y no les invitó a participar en la puesta de largo, que tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes, con la presencia de dos ministros, numerosos cargos ministeriales, el director del Cervantes y representantes de algunos ayuntamientos.

«Me apena que no haya estimado invitar a las comunidades autónomas al acto que el pasado miércoles celebró en la Residencia de Estudiantes. Ese gesto habría permitido recordar que aquella admirada generación nació y se desarrolló en ciudades, pero también en regiones tan importantes como la Comunidad de Madrid o Andalucía», le dice en la carta el consejero madrileño de Cultura, Mariano de Paco, en la misiva. «Es una sorpresa para mí evidenciar, asimismo, que la Comisión a la que se nos invita ya esté integrada por importantes instituciones y administraciones públicas, sin que los gobiernos autonómicos hubiéramos sido informados».

Patricia del Pozo, la consejera andaluza, también expresa en su carta su «extrañeza» al conocer que no había sido invitada al acto de presentación de la Comisión. «Esta ausencia me resulta aún más incomprensible cuando la huella andaluza en la génesis y el desarrollo de la Edad de Plata es indiscutible. Aquí nacieron muchos de sus protagonistas y aquí cristalizó esa 'generación de la amistad'. Basta recordar, al respecto, la fotografía fundacional en el homenaje a Góngora del Ateneo de Sevilla o el papel fundamental de la malagueña Imprenta Sur y la revista 'Litoral' en el lanzamiento de los primeros libros de los poetas». El ministerio sí ha invitado a ciudades como Sevilla, Granada o Fuente Vaqueros, pero en cambio ha dejado fuera a Málaga, donde se encuentra el Centro Cultural Generación del 27, y lugar de nacimiento de figuras como Manuel Altolaguirre o María Zambrano. Esto, obviamente, no ha gustado en el consistorio malagueño.

Con todo, tanto Madrid como Andalucía se sumarán a la comisión organizadora del centenario de la Generación del 27. Conviene recordar que Cultura anunció sus planes en un acto público el miércoles día 11, y les propuso a ambas administraciones unirse al centenario en unas cartas fechadas el día 9, ocultándoles que ya había contactado anteriormente con otros ayuntamientos e instituciones, y que tenía previsto anunciarlo dos días después. Madrid constituyó en enero un «amplio grupo de trabajo» para los fastos de 2027, con la apertura de Velintonia (que la comunidad compró sin ayuda del ministerio) como «gran contribución». La Consejería de Cultura de Andalucía le recuerda también a Urtasun que trabaja «desde hace meses en el diseño de una programación propia que pondrá en valor la contribución preferente de nuestra tierra en la conformación de este grupo literario y artístico, protagonista de uno de los episodios más brillantes de la cultura en España».

El ministro de Cultura preside la Comisión Nacional que organizará el centenario de la Generación del 27, con la vicepresidencia del ministro de Memoria Democrática. El Gobierno enmarca estos planes dentro del programa 'España en libertad', que Pedro Sánchez lanzó para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Los dos ministros que comandarán este programa, Ernest Urtasun y Ángel Víctor Torres, vincularon el miércoles el legado de esta generación de autores a la causa de la izquierda. Urtasun dijo que la Generación del 27 consagró «su ingenio, su compromiso político y, en muchos casos, sus vidas, a una esperanza colectiva encarnada en los avances democráticos de la Segunda República española». Torres subrayó que esa generación fue testigo de la desgracia del golpe de Estado: «Que no nos engañen con fábulas que blanquean una dictadura sanguinaria».

El programa de actividades organizado por el Ministerio de Cultura estará formado por distintos ejes temáticos, que fijarán los cuatro comisarios elegidos a tal efecto. La profesora Marifé Santiago recuperará la memoria de las 'Sinsombrero'. «Las mujeres han empezado a ser protagonistas», celebró. La poeta Raquel Lanseros desarrollará los temas relacionados con la poesía. La gestora cultural Àngels Gregori se ocupará de las áreas de traducciones e internacionalización: «Fue una generación de exilios forzados y forzosos». Y el catedrático Andrés Soria hará la relectura de este movimiento artístico. «Cernuda sufrió la censura de izquierdas -dijo en su intervención-. No nos ahorraremos ningún matiz». En la Generación del 27 destacaron figuras de la talla de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti.