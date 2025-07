'La Macarena' toma Maastricht con Los del Río

En Maastricht se baila 'La Macarena'. Lo entonan en la plaza Vrijthof los 11.000 asistentes del concierto de André Rieu, lo bailan los músicos y lo cantan Antonio y Rafael, los creadores de este himno que fue utilizado como música en la campaña electoral ... por el Partido Demócrata, en la que Bill Clinton fue reelegido presidente de los EE.UU., y que sigue siendo motivo de euforia y movimiento del esqueleto para muchos. Y lo hacen en chaqué, repeinados, concentrados, como gente seria, aunque el meneo flamenco de las piernas los delata. Porque a Los del Río les va la rumba, la marcha, ya sea en Triana o en una ciudad neerlandesa, no lo pueden evitar, como tampoco el público ponerse en pie al verlos. Los del Río están de gira con los conciertos de André Rieu, el violinista y director de orquesta que organiza cada año grandes conciertos para hacer disfrutar al público de la grandeza de la música clásica con su orquesta y de la buena música.

Cantar 'La Macarena' es el culmen de una jornada que comenzó, como no podía ser de otra forma: buscando un restaurante para comer. «Yo lo que quiero es comer bueno y bien», dice Rafael mientras callejea por Maastricht para encontrar un lugar donde recobrar fuerzas para la noche. «Que me gusta ver a una mujer aquí hablando español», suspira emocionado mientras anda despacio mirando algunos edificios. A su lado anda Antonio, que desde que se unieron en 1962, cuando tenían catorce años para participar en 'Ronda del Domingo', de Radio Sevilla, Cadena SER, no se han vuelto a separar. Nacieron en Dos Hermanas y llevan a Sevilla por bandera. «Mira, el puente de aquí enfrente» dice mientras señala el puente Sint Servaasbrug, «es el puente de Triana y de aquí pasamos de Sevilla a Triana». Todos los caminos de Maastricht llevan a Sevilla para ellos. Tanto es así que para comer han elegido el 'Bistrot-Bar 't Wycker Cabinet', un restaurante con un nombre muy neerlandés, pero con sabor a España: mejillones con ajo y perejil con un tartar de salmón. «Y ostras y ostras», añade Rafael. A cualquier persona con la que se cruzan buscando un lugar donde comer, ambos salen al unísono para recomendar el lugar. «Parece que hemos comido en Sanlúcar de Barrameda».

Los del Río durante su paso por Maastricht. Abajo, saludando a unos turistas que los reconocieron y quisieron hacerse una foto con ellos C.M.

Las calles grises de Maastricht se llenan de color cuando pasan Los del Río y no es porque cantan 'Sevilla tiene un color especial', sino porque se han cambiado después de comer para dar una vuelta por la ciudad. Rafael canturrea una sevillana en bajito y Antonio ríe con él. Hay gente que los para hacerse una foto y saludarlos, mientras ellos vuelven a recomendar el sitio para comer. «Es que se come como en España, hay de lo que nos gusta». La gente ríe con ellos y ellos con todo aquél que se acerca. Y aunque la gente se cachondea al son de la canción de siempre, 'La Macarena' es una cosa muy seria. Los del Río fueron premiados en el World Music Awards de Montecarlo en 1996 junto a Michael Jackson y Julio Iglesias. Ahí es ná. En esa celebración conocieron también a André Rieu, que más de veinte años después los invitó por primera vez a su gran velada. «Nos volvemos locos cuando la gente nos canta. Estamos locos por salir a cantar todos los días porque es lo que nos gusta. Ya verás, ya verás, ya verás», cuenta Rafael mientras se acercan al coche que los lleva al concierto. 'La Macarena' les ha llevado a hacerse de oro, aunque por lo que cuentan, eso ha sido secundario. A ellos lo que les gusta es un sarao y aprovechan cualquier ocasión para tomarse «un algo» antes de la función.

Aunque han pasado más de treinta años desde aquél tema, Los del Río se ven en la necesidad de volver a explicar el sentido y origen del tema. «Este movimiento musical se inspiró en Venezuela cuando le dije una mujer 'Dale a tu cuerpo alegría Magdalena' y después la Magdalena la cambié por Macarena porque yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena y entonces a la canción le puse Macarena por mi hija, sin saber que esto podía llevar la campaña electoral de Clinton. Es la satisfacción más grande de mi vida y que se entere la gente que Macarena está en la casa de la gente y 'La Macarena' se llama y por dar la Esperanza Macarena Romero Serralle», suelta Antonio con un olé, a continuación, de Rafael.

Los del Río durante su actuación en Maastricht con André Rieu André Rieu Productions

Antes de que 'La Macarena' revolucione Maastricht, el concierto de André Rieu se convierte en un deleite operístico que hace estallar en llantos a más de un asistente. Los espectadores han saltado de un 'Torna a Surriento' a 'Libiamo ne' lieti calici' de 'La Traviata' pasando por 'Un bel dì, vedremo' de 'Madame Butterfly'. Valses no faltan, con bailarines profesionales que recorren los pasillos de las filas y filas de butacas improvisadas en la plaza y de alguna que otra pareja de espontáneos que se animan a bailar. Y sobre las doce de la noche, haciendo honor a lo que el tema ha suscitado en fiestas y ferias, Los del Río entran al gigante escenario de Maastricht al sonar los primeros compases del famoso remix de Bayside Boys.

El público, en pie automáticamente, comienza a bailar la mítica coreografía entre risas. Neerlandeses, irlandeses, alemanes, españoles, franceses y todo ser viviente de la plaza mueve el esqueleto mientras Los del Río lanzan su grito: «...Ehhhh Macarena, aaaaaaay». Antonio le pide al violinista que le siga con un movimiento que hace con los pies propio de las ferias y el desmelene flamenco, pero Rieu solo es capaz de saltar con el violín en mano mientras Rafael repite su 'aaaaaay'. Aunque no solo Maastricht puede disfrutar de este deleite. El artista visitará el palacio de los deportes Martín Carpena de Málaga el 27 de enero de 2026 con el mismo show, el Movistar Arena de Madrid el 29, el recién estrenado Roig Arena de Valencia el 30 y pondrá el broche de oro en su gira por España en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 31.

Los del Río durante su paso por el ayuntamiento de Maastricht, donde subieron a tocar con las campanas 'La Macarena' C.M.

Aunque 'La Macarena' no solo suena en la plaza Vrijthof de la ciudad, también en su ayuntamiento. Y es que después de un gran concierto, la mañana del siguiente día comienza con una visita a la puerta del Ayuntamiento de Maastricht, donde está previsto que suene la canción para toda la ciudad. Se puede escuchar desde la misma plaza, pero teniendo a Los del Río en cuerpo presente, es mejor que sean ellos mismos los que la interpreten con Frank Steijns, violinista de la Johan Strauss Orchestra, de Rieu, mediante las campanas de la ciudad. Todo indica a que la subida al torreón será una aventura, vistas las escaleras y las pocas ganas de subir de los cantantes. «Antes al 'toilet' anda», dice uno de ellos mientras Frank nos introduce en la sala de reuniones del alcalde, que tiene un enorme tapiz que envuelve la estancia con un dibujo de la historia de la figura bíblica de Moisés. «Anda, y el toro de oro», aunque lo que tienen delante es el mítico becerro de la biblia. Hay quien ve cuernos y piensa ya en el Osborne. «Si alguno se cae le pego un puñetazo, pero si me caigo yo me lo pegáis a mí también, ¿eh?», grita entre risas Rafael mientras se coge a la barandilla para subir las escaleras. Ni 'La Macarena' sofoca tanto como los peldaños que llevan al campanario. Los escalones se estrechan y de la euforia y las risas se pasa a un silencio sepulcral marcado por la respiración de los cantantes.

«Ya estamos. Maastricht tiene un color especial, Maastricht sigue teniendo su duende», cantan los dos mientras miran la ciudad. Frank les acerca a un pequeño teclado que conecta con las campanas del Ayuntamiento. Y de nuevo, 'La Macarena'. «Aaaaaaay», cantan los tres. 'La Macarena' no entiende de idioma, de raza o de edad, porque lo bailan los niños, Los del Río, Frank y todo el que pasa por la plaza. Los cantantes miran por el torreón al grupo de turistas que se ha puesto a bailar la canción en medio de un 'tour'. «Nunca pensamos que esto podría ocurrir, y menos después de treinta años», comentan mientras ríen. Los Del Río siguen cantando mientras bajan de nuevo a la ciudad porque tienen otra noche en la que actuar y otra 'Macarena' que cantar con Maastricht a sus pies. 'Aaaaaaaay'.