Suscríbete a
ABC Cultural

Todo esto ya lo escribió Camba

'El mundo según Camba' recoge el universo del genial articulista en un original diccionario elaborado por Javier Jiménez

Lo que va de Julio a Camba: 60 años de un genio infeliz

Camba decía que no fumar era un vicio incomprensible
Camba decía que no fumar era un vicio incomprensible ABC
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si algo ha quedado claro estos años, con tantos libros como se han publicado, es que Julio Camba (1884-1962) fue mucho más que un buen articulista: fue (es) casi un idioma. En esa manera tan particularísima de mirar la vida –entre la ironía ... y el cinismo– se escondía un diccionario propio. Con la 'a', aburrimiento: «Un periodista no puede aburrirse nunca, ni aun en el Congreso. Si él se aburre, ¿cómo va luego a entretener a los españoles?». Con la 'i', inteligencia: «Intelectual quiere decir hombre que trabaja con la inteligencia, y ¿qué escritor trabaja con la inteligencia en España?». Lo sorprendente es que hayan tardado tanto en hacer un diccionario Camba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app