Claves para reflexionar sobre la (compleja) seguridad del mundo del siglo XXI
'Contexto y retos actuales de la seguridad internacional' recopila los artículos presentados en las XVI Jornadas de Estudios de Seguridad del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED
Como destaca Alicia Hernáez Montalvo, ayudada en la coordinación por Fernando García Blázquez y con la aportación de doce autores: «Este libro está indicado para lectores interesados en los temas más candentes de la actualidad internacional. Su enfoque académico contribuye al análisis pormenorizado y riguroso del contexto y de los retos a los que se enfrenta la seguridad internacional en estos momentos».
Esta labor de coordinación editorial se beneficia de la experiencia de Hernáez Montalvo, Investigadora Predoctoral contratada en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, con estudios de Máster en Radio Nacional de España y en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados, ambos por la Universidad Complutense de Madrid.
El libro recopila los artículos presentados en las XVI Jornadas de Estudios de Seguridad del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED (celebrados el 7 y 8 de mayo de 2024), que abordan cada año una temática diferente, siempre relacionada con los estudios de paz, seguridad y defensa, con el objetivo, como señala la editora «de arrojar luz al paradigma de la seguridad internacional». Un desempeño que, en este caso, la obra compila en dos capítulos, los que agrupan los perfiles júniores y los perfiles séniores.
La lectura del libro permite profundizar, en la primera parte, en cuestiones como la Estrategia Marítima de la OTAN; la estrategia Mavi Vatan ('Patria Azul') de Turquía, las operaciones en el entorno cognitivo de la estrategia de seguridad nacional de China, la evolución de la amenaza yihadista en España y Europa y, por último, los desafíos para el statu quo internacional que supone el desarrollo tecnológico y armamentístico de Irán.
En la segunda parte, se analizan la seguridad y geografía de los flujos financieros, la cultura de seguridad en la transformación digital, la desinformación y las 'fake news' en el contexto de polarización en Iberoamérica, las herramientas de prevención en los conflictos internacionales, las implicaciones de la nueva doctrina iraní en Oriente medio y el empleo de las fuerzas armadas en el control de fronteras en Chile.
Un compendio, por lo tanto, de lo particular a lo global, que permite configurar un 'retrato robot' de los diversos condicionantes que afectan a la estabilidad de las relaciones internacionales, con textos que se ajustan a un perfil académico, pero sin dejar de acercarse a un lector que quiera comprender mejor el mundo en el que vivimos. Cada capítulo (que comienza con un resumen de las ideas expresadas y finaliza con las pertinentes conclusiones) permite un viaje por tiempos y espacios en los que surgen diversos antecedentes de la compleja realidad del siglo XXI (como la Guerra Fría, la Convención de las Naciones Unidas, el origen del Islam, las raíces de la legislación sobre ciberseguridad, etc.) y que está ratificado, desde el punto de vista de la investigación y la academia, con cuadros tan específicos como detallados y numerosas referencias bibliográficas. Todo suma para intentar comprender un mundo en el que los denominados entornos de incertidumbre, los 'modelos de comprensión del mundo', pasaron de lo VUCA (volátil, incierto…) a lo BANI (frágil, no lineal…, hasta incomprensible).
Una obra, por lo tanto y sin duda, que supone una relevante aportación al corpus de información sobre las Relaciones Internacionales… un concepto, el de la información, cada vez más esencial, y amenazado, que se analiza en uno de los capítulos desde la óptica de la 'misinformation' (falsa, engañosa, sin intención de hacer daño), 'disinformation' (creación y difusión para hacer daño) y 'mailinformation' («basada en hechos reales, pero compartida para hacer daño a una persona o grupo»).
Ficha:
Título: 'Contexto y retos actuales de la seguridad internacional'
Editora: Alicia Hernáez Montalvo
Editorial: UNED
Año de edición: 2025
Disponible en Editorial UNED
