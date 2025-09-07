Suscríbete a
Bruno Pardo: «La tradición es un niño pequeño, si no juegas con ella se aburre y se muere»

El columnista y reportero de ABC publica su primer libro de poemas, 'El rumor de la ceniza', con el que ha obtenido el premio Cáceres de Poesía

Wislawa Szymborska: Vida oculta de poeta en la noche del comunismo 

Bruno Pardo
Bruno Pardo Guillermo Navarro
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Que en los ventrículos del periodismo llegue a latir la poesía es algo más común de lo que pensamos. No sólo en el pasado hubo grandes poetas ejercientes del periodismo. Esa es una tradición viva que se renueva, y lo demuestra Bruno Pardo Porto ( ... O Grove, Pontevedra, 1992), reportero cultural y columnista de ABC que acaba de publicar 'El rumor de la ceniza' (Reino de Cordelia), su primer libro de poemas, con el que obtuvo el premio Cáceres de Poesía este 2025.

