Los 'Diarios' de Patricia Highsmith, un acontecimiento editorial que ya tiene fecha de publicación

El pasado 19 de enero, Patricia Highsmith , la gran dama del misterio , con permiso de Agatha Christie , habría cumplido cien años. Eso quiere decir que en este 2021, año todavía pandémico –y lo que nos queda–, se celebra el centenario de su nacimiento . Un festejo que llegará a su punto álgido el próximo 16 de noviembre , fecha en la que se publicarán, en Estados Unidos y Reino Unido, sus polémicos 'Diarios' , que llegarán a España unos meses después, en la primavera del año que viene y de la mano de Anagrama .

Cubierta de la edición inglesa de los 'Diarios' de Patricia Highsmith ABC

Definido como 'acontecimiento editorial' por 'The Guardian' , el libro ha permanecido inédito desde que los cuadernos fueron descubiertos, en 1995, poco después de la muerte de la escritora, entre su ropa de cama y sus toallas en la casa que tenía en Suiza. La obra, que abarca más de seis décadas de febril escritura personal, ha estado a cargo de Anna von Planta , editora y confidente de Highsmith y encargada de seleccionar los aspectos más relevantes de las más ocho mil páginas y 56 gruesos cuadernos de espiral que rellenó la autora de 'El talento de Mr. Ripley' .

«El resultado es una visión incomparable de una de las mentes más icónicas, complejas y fascinantes del siglo XX», aseguró en un comunicado Lettice Franklin , directora de , la editorial británica que publicará los diarios. Liveright Publishing lo editará en Estados Unidos , y Anagrama , con Silvia Sesé a la cabeza, hará lo propio en España y Latinoamérica . Todas ellas tuvieron que negociar con la editorial suiza Diogenes Verlag , poseedora de los derechos de Highsmith en el mundo.

El editor Jorge Herralde, fundador de Anagrama, y Patricia Highsmith ABC

Los diarios y cuadernos, presentados en un solo volumen de más de 900 páginas , abarcan toda la vida adulta de la escritora estadounidense , que falleció en Locarno (Suiza) el 4 de febrero de 1995. En ellos, Highsmith reflexiona sobre sus tumultuosas relaciones amorosas, sus círculos sociales, que incluían a John Gielgud, Truman Capote y W. H. Auden , entre otros, sus viajes por el mundo y su fascinación por la vida de expatriado, así como sus ambiciones literarias. A juicio de Lettice Franklin , «con su ensañamiento con los Estados Unidos de la era McCarthy , su punzante menosprecio del arte contemporáneo, su obsesión por el amor y la escritura, y los prejuicios que siempre se filtran, Highsmith revela las raíces de su angustia y agudeza psicológicas».

«Sus diarios ofrecen una visión incomparable e inolvidable de su vida y de sus pensamientos, ya sea sobre el bien y el mal, la soledad y la intimidad, la sexualidad y el sacrificio», continúa la , que destaca cómo en una de las entradas de los cuadernos, fechada en 1950, Highsmith escribió: «Matar es una forma de hacer el amor, una forma de poseer» . «Los diarios ofrecen todos los placeres de sus extraordinarias novelas: su prosa deslumbrante, su agudeza psicológica, su narración y su estilo, y sé que serán un verdadero tesoro para sus muchos, muchos lectores», remata Lettice Franklin.

Por su parte, Anna von Plant a destaca que lo que más le «asombró y conmovió al ahondar en los diarios y cuadernos fue descubrir la voz cruda y desenfrenada de la joven Pat: cohibida en sus primeros cuadernos, en los que ideó sus primeros cuentos; sus diarios hablan de frecuentes angustias, decisiones difíciles, triunfos profesionales logrados con esfuerzo y una vida social tremendamente acelerada. Fue como presenciar el doloroso devenir de Patricia Highsmith ».

Polémica

La noticia de que los 'Diarios' verían finalmente la luz no estuvo exenta de polémica. Fue 'The New York Times' el encargado de adelantar la exclusiva, en noviembre de 2019, sin poner fecha, entonces, para la publicación de la obra, que se anunciaba para 2021. Highsmith era antisemita, racista y misógina , y así lo reflejó en sus diarios y cuadernos. En declaraciones al «Times», Von Planta aseguró que no censuraría esas opiniones, ya que la publicación no busca ofrecer una versión edulcorada de la escritora .

En algunas de esas páginas, todas escritas a mano, Highsmith no oculta el conflicto que le generó sentirse atraída sexualmente por otras mujeres. «No estoy en nada avergonzada de mi homosexualidad» , llega a confesar, aunque reconoce que fue a terapia «para estar en condiciones» de casarse, según extractos a los que tuvo acceso «The New York Times» . En otro pasaje, describe cómo llegó a obsesionarse, sexualmente, con una cliente de un centro comercial neoyorquino y la siguió hasta su casa.

El libro incluye un amplio abanico de encuentros y relaciones sexuales, como la que mantuvo con Arthur Koestler , que Highsmith describe como «episodio miserable, triste». También reflexiona sobre su enamoramiento de sus personajes, en especial de Carol, de quien dice haber caído «locamente enamorada»: «¿Qué mejor cosa se puede hacer que dedicar lo mejor de mi fortaleza a su creación día tras día? Y por la noche, estar exhausta. Quiero pasar todo mi tiempo, todas mis noches con ella». Un tiempo que, a partir del 16 de noviembre, sus lectores podrán ahora pasar con ella.