Adam Zagajewski, un gran poeta polaco y europeo Excelente prosista, autor de diarios y ensayos, aparte de poeta de prestigio internacional, con libros maravillosos como 'Antenas', 'Mano invisible' o 'Tierra del fuego', un rastro melancólico de nostalgias, de adioses encadenados, se reparte por sus más memorables libros

Mercedes Monmany Actualizado: 21/03/2021 22:45h

Escribo estas líneas aún sobrecogida por el dolor. Estos días me escribían amigos muy queridos de Varsovia diciéndome, esperanzados, que probablemente Adam, Adam Zagajewski, el gran poeta e intelectual polaco, de vocación europeísta, premio Princesa de Asturias 2017, superaría la enfermedad repentina -no relacionada con la triste plaga actual- que lo tenía postrado en un hospital de Cracovia. ¡Su querida Cracovia! «No puedo ser historiador de Cracovia –había dicho en su magnífico libro de recuerdos 'En la belleza ajena'- tan sólo puedo intentar volver a algunos momentos, a algunos lugares, acontecimientos; a unas cuantas personas que amaba y admiraba. Me interesan las paredes de las casas, los muros, el lugar en el que vivimos no es indiferente de

