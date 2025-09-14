Suscríbete a
Rojos y mariquitas

Mi madre seguía rezando para que su hermano homosexual se casara con una mujer y su otro hermano dejara de ser comunista

No todos los perros tienen la misma suerte

He visto a todos caer

Jaime Bayly

Jaime Bayly

A mi casa no entran rojos ni mariquitas, decía mi padre. Levantando la voz, bebiendo licores recios, fumando cigarrillos y a veces pipas, limpiando sus armas de fuego, dirigía una mirada turbia a mi madre y le decía: A esta casa no van a entrar ... tu hermano el comunista y tu hermano del otro equipo. Temerosa de las iras volcánicas de su esposo, mi madre obedecía en silencio.

