El Gran Museo Egipcio será inaugurado el 1 de noviembre

El Gran Museo Egipcio (GEM), ubicado cerca de las Pirámides de Giza, será inaugurado oficialmente el 1 de noviembre, después de varios aplazamientos. La fecha ha sido aprobada por el presidente egipcio Abdel-Fattah Al Sisi en una reunión de su gabinete, según informó ayer el primer ministro, Moustafa Madbouly.

En un comunicado, las autoridades egipcias señalan que Madbouly se dirigió a los diferentes departamentos y las entidades correspondientes para prepararse para este evento, completando los arreglos que se están realizando, con el fin de asegurar de que todo esté preparado en el Gran Museo Egipcio y sus alrededores para este «acontecimiento histórico, que será un momento de orgullo para todos los egipcios y un hito en el mapa cultural mundial».

Las autoridades esperan que el GEM, que alberga los tesoros de Tutankamón entre su colección de más de 100.000 piezas del antiguo Egipto, atraiga a visitantes de todo el mundo. Con 50 hectáreas, será el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización y en él se han invertido 1.000 millones de dólares.

Madbouly declaró que la inauguración será un «evento excepcional» que exhibirá el patrimonio cultural de Egipto. Estaba prevista para el 3 de julio, pero se pospuso cuando Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes el 13 de junio, lo que desencadenó una guerra de 12 días que cerró el espacio aéreo en gran parte de Oriente Medio.

El proyecto ha enfrentado una serie de contratiempos, como la inestabilidad política y el impacto de la pandemia de COVID-19.

Las autoridades prevén que el museo atraerá a cinco millones de visitantes al año, lo que supondrá un importante impulso para la industria turística, una fuente clave de divisas para Egipto.

Más temas:

Pirámides

Arqueología

Museos

Israel

Egipto

Tutankamón