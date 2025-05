En Gran Bretaña, evite imitar acentos y maltratar el humor inglés

1.-Asumir que todos son británicos. Hay ingleses, galeses, escoceses y norirlandeses, así que usar el término 'british' en general y especialmente cuando te refieras a alguien de Escocia, Gales o Irlanda del Norte sin saber su preferencia, puede ser un asunto sensible. Algunas ... personas prefieren ser identificadas específicamente por su país de origen, así que es mejor preguntar antes de meterse en un lío diplomático.

2.-Entrar en las casas con los zapatos puestos sin preguntar. En muchos hogares, es costumbre quitárselos, sobre todo en los que tienen moqueta, que son la mayoría.

3.-Tocar a los animales sin permiso. No se lance a acariciar a un perro sin preguntar primero, ya que aunque en el Reino Unido aman a sus mascotas, no aprecian tanto a los extraños que se abalanzan sobre ellas sin permiso. Así que antes de tocar al perro o al gato, pregunte si puede hacerlo.

4.-Invadir el espacio personal de otros. En el Reino Unido es tan sagrado como el té de las cinco, así que mantenga una distancia adecuada al conversar y tenga presente que los abrazos y besos en la mejilla son mucho menos comunes que en otros países. Normalmente se usan en ocasiones especiales, y no para cada hola y adiós.

5.-Bajarse del autobús sin dar las gracias al conductor, aunque eso signifique gritar a viva voz desde la mitad del vehículo, donde está la puerta para bajarse. Además, es común hacer un saludo con la mano al mismo tiempo. Pero no sólo en el autobús. No deje de decir 'please' (por favor), 'thank you' (gracias) y 'sorry' (disculpa) en todas partes, como hacen ellos, ya que son términos que se usan frecuentemente y son esperados en la mayoría de las interacciones.

6.- Saltarse la fila. Parece una obviedad, ya que no está bien en ninguna parte, pero en el Reino Unido es casi un delito de alta traición. Así que nada de hacerse el loco (o el sueco). Respetar el turno es una regla no escrita, pero muy respetada.

7.- Esperar que le atiendan en un bar en la mesa. Pedir una bebida en la mesa de un pub británico es como pedirle a la Reina (bueno, al Rey) que te pase la sal en el Palacio de Buckingham. Sencillamente, no va a suceder. En los pubs, el protocolo es acercarse a la barra, pedir, pagar y llevarte tu bebida. La comida sí se la llevarán a la mesa, pero después de haber pagado.

8.-Olvidarse de su ronda en un pub. Si está en un grupo, la tradición sagrada es que cada persona compre una ronda de bebidas para todos. Así que si ve a sus amigos con los vasos vacíos y no se ofrece a comprar la siguiente ronda, podrías quedar marcado como el tacaño del grupo.

9.-Imitar acentos (ni los del Reino Unido ni los de ninguna otra nacionalidad). Aunque pueda parecer divertido o una broma inofensiva, imitar acentos puede ser percibido como un acto condescendiente o burlón. Los británicos son muy respetuosos con sus acentos y lo que usted considera una graciosa imitación, ellos pueden verlo como una broma de mal gusto.

10.-Apoyar abiertamente a un equipo rival en un pub local. Esto es especialmente importante en áreas muy apasionadas por su club. La pasión por el fútbol en el Reino Unido puede llegar a niveles épicos, y los locales no toman a la ligera a los simpatizantes de equipos rivales en su territorio. Así que mejor disimule y bébase su cerveza tranquilamente.

Bonus track 1.-Imitar su humor si no lo entiende bien. Es una criatura peculiar: sarcástico, seco y a veces tan sutil que casi pasa desapercibido. Si no está seguro de cómo usarlo, mejor no lo intente, o podría terminar como un pez fuera del agua. Un chiste sarcástico mal utilizado puede hacerte pasar de gracioso a insoportable en segundos.

Bonus track 2.-Suponer que los chistes sobre la Familia Real son bien recibidos. Puede ser como pisar un campo minado. Aún quienes no son precisamente fans de los «royals» y lo reconocen abiertamente, son poco tolerantes si los comentarios vienen de los turistas. Como en todas las familias, vamos.

Bonus track 3.- Presentarse sin avisar a una casa o irse después de la hora marcada. Puede ser visto como una grave invasión de la privacidad. Los británicos valoran mucho su espacio personal y su tiempo, e incluso eventos como fiestas o reuniones tienen hora de inicio… y de final. Así que no te quedes tampoco más allá de la franja marcada en la invitación.