El fiasco del monumento de poliéster a Bienvenida que a Morante le conviene conocer

«Nos gustaría detener el tiempo y que este torero no se fuera nunca. Un ayudado precioso. Un derechazo con garbo. Un precioso recorte. Se emborracha de arte, después de una serie con la derecha, en uno perfecto de pecho y uno por bajo ... que ni soñado. Tres naturales monumentales. ¡Señor, no nos lo merecemos!, como dijo Agustín Foxá de Manolete». Cuando el crítico taurino José Luis Suárez-Guanes escribió estas líneas no hablaba de Morante de la Puebla, que apenas unos días antes había confirmado su alternativa en Las Ventas. Se refería a Antoñete, que aquel San Isidro de 1998 se reencontró con su plaza y a sus 66 años salió a hombros por la Puerta Grande, como este domingo el diestro cigarrero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión