Enfermedad cerebral, alcoholismo, intentos de suicidio... las confesiones de Billy Joel

El cantante Billy Joel ha revelado cómo está de salud meses después de la cancelación de su gira, como consecuencia del diagnóstico que recibió hace unos meses: hidrocefalia de presión normal (HPN), una enfermedad que afecta al cerebro.

Durante una charla con el ... podcast 'Club Random' de Bill Maher, Joel contó que si bien la enfermedad «no está curada» y «todavía se está trabajando en ella», en general se siente «bien». Confiesa que su «equilibrio es una mierda, es como estar en un barco», pero asegura que «siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, y eso suena mucho peor de lo que estoy sintiendo». De hecho él sospechaba que lo que le estaba ocurriendo «debía ser por la bebida», dijo añadiendo que ahora es abstemio, pero que «antes bebía como un pez». Sobre su alcoholismo, el pianista confiesa que «tocó fondo» cuando Elton John hizo un comentario en público sobre su necesidad de ir a rehabilitación. «Dijo, «Oh, es un borracho». Y eso me dolió mucho».

La hidrocefalia de presión normal es una «afección muy rara» que «se produce cuando una persona tiene demasiado líquido en el cerebro», según Yale Medicine. Menos del 3% de los adultos mayores de 65 años son diagnosticados de HPN, y afecta por igual a hombres y mujeres.

Joel anunció en mayo que había cancelado las fechas de su gira para poder someterse a un tratamiento contra la HPN, afirmando entonces en un comunicado que la enfermedad «se ha agravado en los últimos conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio». El comunicado de su management decía: «Bajo las instrucciones de su médico, Billy se está sometiendo a terapia física específica y se le ha aconsejado que se abstenga de actuar durante este período de recuperación. Billy está agradecido por la excelente atención que está recibiendo y está totalmente comprometido a priorizar su salud».

La semana pasada se estrenó en HBO Max un nuevo documental sobre los primeros años y la carrera de Joel. Dividido en dos partes, se adentra en la trayectoria del pianista, que pasó de ser un niño acosado en Long Island a convertirse en un legendario creador de éxitos, y cuenta con apariciones de Paul McCartney, Bruce Springsteen, Pink y Sting. Bajo el título «Billy Joel: And So It Goes», se centra en los inicios de Joel y sus primeras colaboraciones musicales, y también profundiza en algunas de sus luchas personales.

En el documental se cuenta que antes de hacerse famoso, Joel tocaba en una banda de rock duro de Long Island llamada Attila junto a su entonces mejor amigo Jon Small. En un momento dado, Joel se fue a vivir con Small, su mujer Elizabeth Weber y su hijo pequeño, durante el cual Joel y Weber pasaron «mucho tiempo juntos» y se desarrolló un romance «de construcción lenta». Finalmente, Joel admitió a Small: «Estoy enamorado de tu mujer».

«Me sentía muy, muy culpable por ello. Tenían un hijo. Me sentía como un rompehogares», dice Joel en el documental. «Sólo estaba enamorado de una mujer, y recibí un puñetazo en la nariz, que me merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado». La aventura provocó la ruptura de Atila, el fin (temporal) de su mejor amistad y que Joel fuera desahuciado de la casa de Small. «No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba deprimido, creo que hasta el punto de estar casi psicótico. Así que pensé: 'Se acabó. No quiero vivir más'. Me dolía mucho y pensé: '¿Para qué pasar el rato? Mañana va a ser igual que hoy y hoy apesta'. Así que pensé en acabar con todo».

La hermana de Joel, Judy, que entonces era auxiliar médico, le había recetado previamente a su hermano somníferos para ayudarle a dormir. El primer intento de suicidio de Joel se produjo cuando «decidió que se los iba a tomar todos», cuenta Judy en la película. «Estuvo en coma días y días y días. Fui a verle al hospital y estaba tumbado, blanco como una sábana. Pensé que le había matado».

Joel, decepcionado por el fracaso de su intento, se despertó en el hospital y juró hacerlo «bien» la segunda vez. Dice que se bebió una botella entera del producto de limpieza «lemon Pledge», tras lo cual su ex mejor amigo, Small, le llevó al hospital. «Aunque nuestra amistad estaba estallando, Jon me salvó la vida», dijo Joel.

Small añadió en el documental: «En realidad nunca me dijo nada, la única respuesta práctica que puedo dar de por qué Billy se lo tomó tan mal fue porque me quería tanto y que le mataba hacerme tanto daño. Con el tiempo le perdoné».

Tras aquel intento, Joel ingresó en una sala de observación durante unas semanas, una decisión que cambió la trayectoria de su vida. «Salí de la sala de observación y me dije a mí mismo: puedes utilizar todas esas emociones para canalizarlas en música».