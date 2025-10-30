Suscríbete a
ÁNIMA NEGRA

Julián Ibáñez, los tipos duros no bailan

El autor santanderino publicó en 2010 'Giley', una novela en la que la brutalidad y lo incorrecto políticamente dibujan una sociedad anestesiada moralmente

El escritor Julián Ibáñez (Santander, 1940)
Pedro García Cuartango

No siempre existe la justicia histórica en la literatura. Julián Ibáñez, nacido en Santander en 1940, es tal vez el escritor español con más larga y fecunda trayectoria en el ámbito del género negro. Desde ‘La triple dama’, que salió a las librerías en ... 1980, hasta el año pasado, Ibáñez ha publicado más de una treintena de novelas que le colocan en el pedestal de este tipo de ficción. Resulta, por ello, difícil de explicar el eclipse que ha sufrido Ibáñez en unos momentos en los que la novela negra alcanza un auge que jamás había tenido.

