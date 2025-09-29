Suscríbete a
'Noche negra', de Pilar Quintana: la desazón de una mujer aislada

Con mucha habilidad, la escritora colombiana en esta quizá su mejor novela, intercala el presente untuoso de la selva con el pasado de Rosa, su protagonista

Pilar Quintana (Cali, Colombia, 1972)
Rodrigo Blanco Calderón

'Noche negra' probablemente sea la mejor novela de Pilar Quintana (Cali, 1972). Lo cual es mucho decir tomando en cuenta que sus dos incursiones previas en el género son 'Los abismos' (2021), ganadora del XXIV Premio Alfaguara de Novela, y 'La perra' ... (Literatura Random House, 2017), Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, cuya traducción al inglés fue finalista del National Book Award en Estados Unidos.

Rodrigo Blanco Calderón (Caracas, 1981) es escritor, editor y profesor universitario. Con su primera novela 'The Night', obtuvo el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa (2019). Actualmente vive en Málaga.

