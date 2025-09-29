'Noche negra', de Pilar Quintana: la desazón de una mujer aislada

'Noche negra' probablemente sea la mejor novela de Pilar Quintana (Cali, 1972). Lo cual es mucho decir tomando en cuenta que sus dos incursiones previas en el género son 'Los abismos' (2021), ganadora del XXIV Premio Alfaguara de Novela, y 'La perra' ... (Literatura Random House, 2017), Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, cuya traducción al inglés fue finalista del National Book Award en Estados Unidos.

Aquí se cuenta la historia de Rosa, una mujer sin otro horizonte que el trabajo y las distracciones de una vida urbana convencional, que un día conoce a Gene, un irlandés trotamundos que ha recalado en Colombia. Rosa y Gene se enamoran y deciden abandonar todo e irse a vivir a la selva en una casa sin puertas, creyendo que hallarán un paraíso.

NOVELA 'Noche negra' Autora Pilar Quintana

Editorial Alfaguara

Año 2025

Páginas 272

Precio 19,90 euros

La novela transcurre durante cuatro días, desde el domingo en que Gene se marcha para resolver asuntos de su visado, hasta el miércoles en que debe dejarle a Rosa un mensaje telefónico con el dueño de la única tienda de abarrotes del pueblo. Cuatro días de soledad en los que Rosa sentirá como nunca los ruidos, acechanzas y peligros del entorno: tarántulas, murciélagos, alacranes, culebras y la turba martirizante de los jejenes. Estos últimos se convertirán en el símbolo de las imágenes y pensamientos intrusivos que carcomen la mente de Rosa: ¿por qué Gene la dejó sola en la selva?

¿Tendrá una amante? ¿Fue un error juntarse a un hombre que abandonó a otra mujer para estar con ella? Este es, quizás, el aspecto mejor logrado de la novela, porque 'Noche negra' es un 'thriller' psicológico que muestra la desazón de una mujer aislada, en medio de la naturaleza, hundiéndose en el tremedal de sus miedos más profundos. Con mucha habilidad, Quintana intercala el presente untuoso de la selva con el pasado de Rosa, con las visitas de un misterioso doctor a esa casa familiar donde no hay hombres.

Sin embargo, no todos los miedos son aquí fantasmas del pasado. Apenas Gene se ha marchado, los hombres del lugar comienzan a rodearla, a asustarla, a acosarla con las maneras ladinas del machismo tropical. Lo que la coloca en un estado de alerta constante que se interrumpe gracias a la modorra de los quehaceres domésticos, que en este ambiente son una variante del suplicio.

Con esta amenaza colgando del cielo, Quintana ha construido una historia poderosa de reminiscencias conradianas

El infierno de este 'paraíso' está hecho de jejenes, calor y sobre todo de oscuridad. El miércoles será un día decisivo: si Gene la llama y le deja un mensaje, la relación se salvará y el giro que le dieron a sus vidas tendrá un sentido. Es lo que siente y anhela sin decirlo la protagonista. Pero para ese mismo miércoles está anunciada la luna nueva, es decir, la noche más oscura de todas.

Con esta amenaza colgando del cielo, Quintana ha construido una historia poderosa de reminiscencias conradianas. 'La caída de la casa de Usher', de Edgar Allan Poe, y 'La abadía de Northanger', de Jane Austen, también figuran para acentuar el elemento gótico. Sin embargo, creo que 'Noche negra' tiene en 'La vorágine' su principal sombra tutelar. Cien años han pasado desde la publicación del clásico de José Eustasio Rivera y todo ha cambiado desde entonces. Todo menos la indiferencia mortal de la selva y la brutalidad de los hombres.