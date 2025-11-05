Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

CRÍTICA DE:

'Escuchando toda la noche la lluvia': John Akomfrah, del Pabellón Británico en Venecia al Museo Thyssen

Madrid

La propuesta del ganés para el Pabellón Británico de la Bienal de Venecia de 2024 se readapta para el Museo Thyssen. Buena carta de presentación en España

John Akomfrah: «Escuchar tu pasado es un buen ejercicio»

Lea otros textos de este crítico

Detalle del montaje de 'Listening All Night tl the Rain' en el Museo Thyssen
Detalle del montaje de 'Listening All Night tl the Rain' en el Museo Thyssen Maru Serrano
Francisco Carpio

Francisco Carpio

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Museo Thyssen Bornemisza acoge en sus salas 'Escuchando toda la noche la lluvia' ('Listening All Night to the Rain'), la primera gran exposición en España de John Akomfrah (Accra, Ghana, 1957), un destacado artista, cineasta, escritor y teórico, afincado en el Reino ... Unido desde su infancia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Francisco Carpio

Crítico de ABC Cultural

Francisco Carpio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app