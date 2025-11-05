'Escuchando toda la noche la lluvia': John Akomfrah, del Pabellón Británico en Venecia al Museo Thyssen

El Museo Thyssen Bornemisza acoge en sus salas 'Escuchando toda la noche la lluvia' ('Listening All Night to the Rain'), la primera gran exposición en España de John Akomfrah (Accra, Ghana, 1957), un destacado artista, cineasta, escritor y teórico, afincado en el Reino ... Unido desde su infancia.

Su práctica artística se caracteriza por una utilización muy personal del cine, el videoarte y las instalaciones audiovisuales, con los que reflexiona sobre cuestiones candentes como las migraciones, la identidad, la memoria, la experiencia de la diáspora, el ecologismo y las narrativas postcoloniales, muchas de ellas vividas en primera persona a causa de su propia historia vital.

Fue miembro fundador del Black Audio Film Collective, un influyente grupo de creadores audiovisuales, originado en 1982, caracterizado por el empleo de técnicas de montaje, archivos y narrativas no lineales que encaraban cuestiones raciales, sociales y culturales, con una importante presencia en el desarrollo del cine experimental y político británico en las décadas de los 80 y 90, siendo testigo en algunos de sus trabajos de los disturbios raciales ocurridos en Birmingham y Londres, especialmente en Brixton.

Por cierto, sucesos que quien esto les cuenta vivió en alguna ocasión como espectador presencial. Su obra ha sido expuesta en numerosos espacios de primer orden e incluso ha sido galardonado con el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al arte en el Reino Unido.

Una gran oportunidad

El Museo Thyssen ya había mostrado en 2018 la instalación 'Purple', una pieza destacada de Akomfrah, pero sin duda este proyecto expositivo que ahora presenta supone una gran oportunidad de conocer sus procesos personales de trabajo y sus principales temas de interés y reflexión. El título, con un claro aroma poético, procede de un poema del siglo XI del poeta chino Su Dongpo, escrito en el exilio, que hace referencia al transitorio flujo de la vida y nos invita metafóricamente a «escuchar» el eco de historias olvidadas. Eco que se refuerza en su voluntad lírica por la división de la muestra en 'Cantos', cinco en concreto, que asimismo nos remiten a la proteica obra del mismo título del gran poeta americano Ezra Pound.

En esencia, se trata de una serie de vídeo-instalaciones con múltiples pantallas, un flujo de imágenes procedentes de diversos archivos (imágenes fijas, noticias antiguas, películas, metrajes variados) que conforman un gran 'collage' audiovisual, y una inmersiva estructura sonora que envuelve al espectador en un c'ontinuum' de percepción plurisensorial.

El sonido del agua. En las imágenes, detalles del montaje de 'Listening All Night tl the Rain' en el Museo Thyssen Maru Serrano

A través de ello, Akomfrah proyecta algunas de sus principales preocupaciones: el dialogo entre el medio ambiente y el ser humano, movimientos migratorios, poscolonialismo, memoria colectiva, cambio climático, injusticias raciales, e incluso la presencia del agua como eje constructor de relatos.

En este sentido se sitúan las palabras del propio artista: «La metáfora clave, el símbolo visual fundamental, es la inundación. Habla del cambio climático, pero también de repensar lo que ha sido nuestro pasado. Escuchar a tu pasado es un buen ejercicio». Precisamente, este protagonismo también conecta su trabajo con la preocupación por el elemento acuático característico de la Fundación TBA-21 (Thyssen- Bornemisza Art Contemporary), que colabora en la producción de la propuesta y de cuyos objetivos e intenciones ya hablamos aquí hace pocas fechas.

En gran medida, la muestra viene a ser continuación de la obra que el artista presentó el pasado año en la 60 edición de la Bienal de Venecia, encargada por el British Council para el Pabellón Británico, y que en esa ocasión constaba de ocho 'Cantos'.

En su estreno en Madrid, además de los cinco elegidos, se ha visto enriquecida con una selección de obras pertenecientes a la colección del museo, con piezas de Stuart Davies, Romare Bearden, Oskar Schlemmer,Miró, Yves Klein y Lucio Fontana, que busca actuar como prólogo y contexto, si bien, debo decir, no me resulta fácil ver en la mayoría de los casos su relación con la muestra. Otra particularidad específica es una primera vídeo-instalación que recibe al visitante en el jardín del museo.

John Akomfrah: 'Escuchando toda la noche la lluvia' Museo Thyssen-Bornemisza (TBA-21). Paseo del Prado, 8. Comisaria: Tarini Malik. Hasta el 8 de febrero de 2026. Cuatro estrellas.

Se trata en suma de un espectacular 'collage' audiovisual estructurado en cinco secciones o cantos, en el que cada uno de ellos nos propone mensajes polisémicos, fragmentos de Historia, relatos particulares que se convierten en globales y colectivos, y que nos invitan-incitan a 'escuchar' –toda la noche, y todo el día– la lluvia de la memoria.