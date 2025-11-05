'Tantos mundos en este': el S.O.S. de Marina Núñez desde el Museo de Antropología

En la pieza teatral 'La redención', de Ana Merino (que estos días ha subido a las tablas en el Teatro Soho Madrid, con vídeo-escenografía de la creadora Beatriz Ruibal, que engrandece la puesta en escena), los seres humanos se ven ... condenados a lidiar con la herencia de un mundo totalmente arrasado por el hombre, contaminado, sin apenas recursos naturales, donde el reciclaje de desechos se ha convertido ya en una necesidad más que en una actitud ecologista.

En el Museo Nacional de Antropología, en el corazón de la plaza de Atocha en Madrid, la artista Marina Núñez lanza el último aviso necesario antes de que esa situación se transforme en realidad irreconducible.

Epifanías. en las imágenes, de arriba abajo, 'Desvanecimiento', vídeo de 2023; 'Soñar o que te sueñen'; y detalle de la pintura 'Tierra' (2025) M. N.

'Tantos mundos en este', de la mano de la comisaria Isabel Durán, es su respuesta a la invitación de esta institución (que lleva incluyendo con acierto desde hace años el arte actual y conectándolo con unos contenidos que trazan una línea recta entre lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser) para repensar nuestro lugar en el mundo.

En el caso de la palentina, la respuesta estará siempre en comunión con el entorno, con el resto de especies e, incluso, con el cosmos (al fin y al cabo, nuestros 'materiales' son compartidos) y en base a ello da pie a uno de sus proyectos instalativos más ambiciosos hasta la fecha, aliándose de nuevo con el compositor Luis de la Torre, lo que convierte la experiencia en un acontecimiento inmersivo que seduce todos nuestros sentidos.

La pieza central de la propuesta y que le da nombre es un inmenso mosaico cerámico transitable (importante que sea este su material, pues remite a la tierra que pisamos y a la Tierra con la que debemos con urgencia conectar). Un total de 288 baldosas que traducen la noción de 'antropológico' por parte de su autora, construido con IA y con distintas vistas aéreas de nuestro planeta que reproducen, cada una de forma simbólica y por temas, nuestra manera de estar en el mundo (desastres naturales y provocados, profesiones, artes...). Sobre ellas se asienta un personaje femenino constituido por esferas, lo que denota la dependencia de todo aquello que acontece en nuestro planeta.

Marina Núñez: 'Tantos mundos en este' Museo de Antropología. Madrid. C/ Alfonso XII, 68. Comisaria: Isabel Durán. Hasta el 25 de enero de 2026. Cuatro estrellas.

El resto del recorrido, en el que se alternan las técnicas (el vídeo, pero también la escultura en vidrio o la pintura, casi en 3D), con piezas en gran medida pensadas para la ocasión, redundan en la idea de conectividad, de mirada ecológica atravesada por los pensamientos antropocénicos, capitalocénicos y chthulucénicos imperantes pero sin intención panfletaria. Una última llamada de socorro, estéticamente bella, que persuade por su contundencia.