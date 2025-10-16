Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Miró y los Estados Unidos': Estados Unidos 'makes Joan great again'

BARCELONA

'Miró y los EE.UU.', uno de los platos fuertes del 50 aniversario de la fundación barcelonesa del artista, es además una ambiciosa muestra que arroja otra mirada a las influencias y el influjo del catalán

Lea otros textos de este crítico

Sala de la muestra en la que se muestra la relación de Calder y Sert con Miró
Sala de la muestra en la que se muestra la relación de Calder y Sert con Miró Fund. miró
Javier Díaz-Guardiola

Javier Díaz-Guardiola

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antes de abandonar el recorrido (y en una vitrina 'jugosa' en aportaciones, por lo que es fácil pasárselo por alto), un recorte de prensa del 'The New York Post' de diciembre de 1961 subrayaba cómo lo que más le llamó la atención a Joan Miró ... de ese viaje a la Gran Manzana –el cuarto– fue ver escrito en letras grandes en los luminosos de la bolsa neoyorquina el lema «Bienvenido Miró».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app