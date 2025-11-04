Suscríbete a
John Akomfrah: «Escuchar tu pasado es un buen ejercicio»

El artista británico de origen ghanés regresa al Museo Thyssen con un proyecto en el que reflexiona sobre memoria, identidad y resistencia

John Akomfrah, fuera del pabellón británico en la Bienal de Venecia en 2024
John Akomfrah, fuera del pabellón británico en la Bienal de Venecia en 2024

Natividad Pulido

Madrid

Jon Akomfrah (Acra, Ghana, 1957) es un viejo conocido del Museo Thyssen, adonde llegó en 2018 con 'Purple' –una monumental instalación medioambiental– de la mano de Francesca Thyssen y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Ocho años después, el artista británico ... de origen ghanés regresa, también gracias a la colaboración entre el museo y la fundación de la hija del barón Thyssen, con un proyecto más ambicioso, con el sugerente título 'Escuchando toda la noche la lluvia', tomado de un poema del siglo XI escrito desde el exilio por el chino Su Dongpo. «Me siento como el hijo pródigo», advierte.

