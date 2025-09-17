Suscríbete a
El Congreso pone fecha para debatir la ley antitaurina que apoya Urtasun

Los ponentes de la iniciativa popular presentarán la semana que viene el texto de manera formal ante la Comisión de Cultura

La postura del PSOE, que hasta ahora se ha mostrado ambigüo al respecto, será clave para el éxito de la ILP

El Congreso da por buena la iniciativa popular contra los toros

Los promotores de la ILP, el día que presentaron las firmas en el Congreso
Los promotores de la ILP, el día que presentaron las firmas en el Congreso EFE
Madrid

La iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la protección cultural de la tauromaquia avanza en el Congreso. La Mesa tiene previsto convocar este miércoles la Comisión de Cultura para que la próxima semana los ponentes presenten formalmente el texto ante la comisión. Tras ... esa exposición se abrirá un plazo aproximado de dos semanas para que el Pleno de la Cámara Baja vote la enmienda a la totalidad. Si supera ese trámite, se abrirá el debate de la proposición de ley.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

