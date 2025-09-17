El Congreso pone fecha para debatir la ley antitaurina que apoya Urtasun

La iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la protección cultural de la tauromaquia avanza en el Congreso. La Mesa tiene previsto convocar este miércoles la Comisión de Cultura para que la próxima semana los ponentes presenten formalmente el texto ante la comisión. Tras ... esa exposición se abrirá un plazo aproximado de dos semanas para que el Pleno de la Cámara Baja vote la enmienda a la totalidad. Si supera ese trámite, se abrirá el debate de la proposición de ley.

La plataforma No es mi cultura, impulsora de esta iniciativa, busca derogar la ley 18/2013, aprobada con mayoría absoluta del Partido Popular, que declaró la tauromaquia patrimonio cultural. Esta norma ha sido desde entonces el principal blindaje jurídico de las corridas de toros frente a intentos de prohibición o de supresión de ayudas públicas. Con ello persiguen que las comunidades autónomas recuperen la plena competencia sobre este asunto y puedan prohibir las corridas por su cuenta.

La comisión promotora de la ILP ha enviado esta semana una carta a Pedro Sánchez en la que solicita al presidente del Gobierno una reunión formal y su apoyo expreso a la propuesta. La postura del PSOE será clave para el futuro de la iniciativa. Con Sumar y Podemos comprometidos desde el inicio y el rechazo anunciado de PP y Vox, la posición del grupo socialista decidirá si la ILP prospera o se frustra.

Hace más de un año, cuando el ministro de Cultura eliminó el premio Nacional de Tauromaquia, Sánchez descartó en una entrevista que en esta legislatura fuese a prohibir la tauromaquia, aunque añadió: «A mí no me gustan los toros». Habrá que ver si el presidente mantiene su postura o ha cambiado nuevamente de opinión.

La cuestión de los toros ha vuelto a la agenda política en esta legislatura por la decidida posición antitaurina de Ernest Urtasun. El ministro ha eliminado el premio Nacional y ha dejado fuera al sector en la concesión de las Medallas de Oro de Bellas Artes.

El PSOE ha mantenido hasta ahora una posición ambigua. Se abstuvo en el Senado ante una moción para recuperar el premio Nacional de Tauromaquia, pero poco después votó junto a Sumar contra una iniciativa similar en el Congreso. En cambio, el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido especialmente crítico con Urtasun y ha impulsado con varias comunidades del PP un premio Nacional alternativo al suprimido.

La ILP antitaurina llegó al Congreso el pasado mes de febrero, cuando la plataforma No es mi cultura entregó 715.606 firmas ciudadanas. La Junta Electoral Central validó 664.777; en cualquier caso, más de las 500.000 que la ley exige para ser tenida en cuenta. La tauromaquia es patrimonio cultural desde 2013 gracias a otra ILP que reunió más de 500.000 firmas y fue aprobada con la mayoría absoluta del PP.