Gina Carano, respaldada por Musk, resuelve su demanda contra Disney tras su despido de la serie 'The Mandalorian'

La actriz Gina Carano, quien interpretaba el papel de Cara Dune en 'The Mandalorian'

Disney ha alcanzado un acuerdo con la actriz Gina Carano para resolver la demanda presentada tras su despido de la serie 'The Mandalorian', ambientada en el universo 'Star Wars'. Así lo ha confirmado este jueves un portavoz de Lucasfilm, filial de Disney.

Carano fue apartada de la producción en 2021, después de que la compañía calificara como «repugnantes e inaceptables» unas publicaciones en redes sociales que, según alegó, «denigraban a personas por su identidad cultural y religiosa», según 'Reuters'.

En 2024, la actriz interpuso una demanda por despido improcedente y discriminación sexual, con el respaldo financiero del empresario Elon Musk. Carano sostuvo que fue despedida por expresar opiniones conservadoras, mientras que, según su versión, actores varones que emitieron comentarios similares no recibieron sanciones.

I have come to an agreement with Disney/Lucasfilm @disney @Lucasfilm which I believe is the best outcome for all parties involved. I hope this brings some healing to the force.



I want to extend my deepest most heartfelt gratitude to Elon Musk, @elonmusk a man I’ve never met,… https://t.co/qiAX7W1vgf — Gina Carano 🕯 (@ginacarano) August 7, 2025

Noticia Relacionada Netflix confirma la tercera temporada de 'Miércoles' en el estreno de su segunda entrega C.B La serie de Tim Burton regresa hoy con nuevos episodios y confirma que habrá aún más aventuras oscuras en la Academia Nevermore

En su comunicado, el portavoz de Lucasfilm afirmó que Carano «siempre fue muy respetada por sus directores, compañeros de reparto y equipo técnico», destacando su esfuerzo por «perfeccionar su oficio» y su trato «amable y respetuoso». Añadió que, con el litigio ya cerrado, «esperamos encontrar oportunidades para volver a trabajar con la Sra. Carano en un futuro próximo». No trascendieron los términos del acuerdo.

En la red social X —propiedad de Musk—, Carano celebró la resolución como «el mejor resultado para todas las partes», asegurando sentirse «honrada y agradecida a Dios» por el desenlace, y expresando su gratitud a Musk por «apoyar su caso» sin pedir «nada a cambio».

Carano dio vida a la guerrera Cara Dune en 'The Mandalorian', uno de los grandes éxitos de Disney+ desde su estreno en 2019. Su despido llegó tras varias publicaciones polémicas en redes sociales, entre ellas una en Instagram en la que, según Variety, escribió: «Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis, sino por sus vecinos... incluso por niños».

También fue criticada por burlarse del uso de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 y difundir afirmaciones falsas sobre fraude electoral en las elecciones estadounidenses de 2020.

Este jueves, Carano ha declarado estar «emocionada» por pasar página: «Mis deseos siguen estando en las artes, que es donde espero que me acompañéis. Sí, estoy sonriendo»