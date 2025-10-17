Suscríbete a
El Congreso, ese circo

En la culminación del 50 aniversario de la muerte del dictador, el Gobierno insiste y montará en el Congreso una 'performance' circense con trapecistas, actores y pianistas

El Congreso albergará un número circense por los 50 años sin Franco

Sánchez, en un acto en enero dedicado a los 50 años de «España en libertad» en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid
Sánchez, en un acto en enero dedicado a los 50 años de «España en libertad» en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Hay que acordarse de cuando en el Congreso de los Diputados se quitaron la corbata; parecía el fin del mundo y lo era. Ahí empezó a joderse el Perú. El derrumbe institucional comenzó con el fin de las formas que la sostenían, quitándose sus ... señorías la corbata para ahorrar aire acondicionado en esta deriva 'decontractée' que Dios la confunda y que nos ha llevado a un Gobierno que, cuando te habla, parece que te va a pegar dos guantazos. Uno comienza quitándose la corbata y termina subiendo a la tribuna con aquello fuera y construyendo un muro que parece una tapia al amanecer. Sánchez se ríe de la oposición como un villano de la IA y Montse Mínguez graba a los del PP en lo que parece una bronca en el metro. Salvo honrosas excepciones, tirios y troyanos hablan en una melopea dialéctica de zascas, memes y tuits que es peor que el sexo sin ganas.

