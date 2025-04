La carta del superviviente del Titanic escrita días antes del naufragio: «Esperaré al final del viaje»

El 10 de abril de 1912 -el mismo día en que el Titanic zarpó de Southampton-, el coronel Archibald Gracie escribía una carta a bordo del transatlántico que fue enviada desde Queenstown (actual Cobh, Irlanda) el 11 de abril, una de las escalas del antes de su hundimiento en el Atlántico Norte tras chocar con un iceberg.

En la misiva, Gracie describe al Titanic como «un barco espléndido», pero añade de forma inquietante: «Esperaré al final de mi viaje antes de emitir un juicio sobre él».

El coronel, que viajaba en primera clase, logró sobrevivir al naufragio tras aferrarse a un bote salvavidas volcado durante la noche del 14 al 15 de abril. Rescatado por el RMS Carpathia, Gracie escribió poco después un detallado testimonio titulado 'The Truth About the Titanic' (La verdad acerca del Titanic), considerado uno de los relatos más completos de la tragedia.

La carta se ponía a la venta en Henry Aldridge & Son por 69.000 euros. De acuerdo con 'The New York Post', la misiva fue adquirida por un coleccionista privado de Estados Unidos por 372.000 euros, por lo que superó ampliamente el precio estimado de salida.

Andrew Aldridge, de la casa de subastas inglesa, la calificó como una pieza «de calidad museística excepcional», resaltando la naturaleza casi profética de sus palabras, escritas apenas cinco días antes de que el barco se hundiera en el Atlántico Norte, llevándose consigo la vida de unas 1.500 personas.

Gracie no logró recuperarse plenamente de los estragos físicos y psicológicos del naufragio: falleció en diciembre de 1912, apenas ocho meses después, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes agravadas por la hipotermia sufrida aquella fatídica noche.

