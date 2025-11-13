Suscríbete a
ABC Cultural
Juicio al fiscal general
La defensa de García Ortiz acusa a González Amador de «haber omitido datos relevantes» para la investigación

1925, un Picasso demasiado humano

'Estudio con cabeza de yeso', del MoMA, una de sus obras maestras más desconocidas, pintada hace cien años y clave en su carrera, centra una interesante exposición en su museo en Málaga

Dobles parejas, al as en la manga del Museo Thyssen

Picasso. 'Estudio con cabeza de yeso'. Juan-les-Pins, verano de 1925. MoMA, Nueva York
Picasso. 'Estudio con cabeza de yeso'. Juan-les-Pins, verano de 1925. MoMA, Nueva York © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2025

Natividad Pulido

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la carrera de Picasso hay unos años más trascendentales que otros. Como 1906, cuando 'inventó' el arte moderno, o 1932, cuando el apasionado romance con Marie-Thérèse Walter desembocó en doce meses de frenética creatividad, o 1937, cuando pintó ... el 'Guernica' en su estudio de París. 1925 es otro de esos años decisivos, en los que la historiografía sitúa el fin de su periodo clasicista y de retorno al orden y el acercamiento al surrealismo, movimiento al que nunca perteneció. Pintó obras maestras como 'La danza', 'El beso' y 'Estudio con cabeza de yeso'. Según William Rubin, historiador del arte y gran conocedor de Picasso, 'Estudio con cabeza de yeso' «se encuentra en una línea divisoria de la carrera de Picasso. Su base sigue siendo cubista, pero aspectos de su faceta y color, y sobre todo su imaginería, apuntan a las dimensiones surrealistas y expresionistas que su arte asumiría cada vez más durante las siguientes dos décadas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app