Dobles parejas, el as en la manga del Museo Thyssen

Al cara a cara entre Pollock y Warhol se suman los reencuentros entre Picasso y Klee y entre Heinz Berggruen y el barón Thyssen

Pollock y Warhol, dos mitos 'made in USA' en el Thyssen: tan lejos, tan cerca

A la izquierda, 'Dora Maar con uñas verdes', 1936, de Picasso. A la derecha, 'Dama con lacre', 1930, de Paul Klee
A la izquierda, 'Dora Maar con uñas verdes', 1936, de Picasso. A la derecha, 'Dama con lacre', 1930, de Paul Klee © Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie, BERLÍN

Natividad Pulido

Madrid

Hace unos días, el Thyssen estrenaba temporada expositiva con una extraña pareja: Jackson Pollock y Andy Warhol. Parece haberle cogido el gusto el museo a los duelos artísticos y ahora son dos Pablos (Picasso y Klee) los que se miden ... en sus salas. También a priori es una extraña pareja, aunque no tanto. Nacieron con dos años de diferencia (Paul Klee en 1879, Pablo Picasso en 1881), pero el español murió 33 años después que el suizo. Se conocieron en 1933: Klee visitó el estudio parisino de Picasso. En el 37, éste le devolvió la visita en su casa de Berna. Al parecer, fue un fracaso: llegó muy tarde a la cita.

