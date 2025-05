La inteligencia artificial le saca los colores a Gustav Klimt

En 2017, Google Arts & Culture y la Galería Belvedere de Viena, que alberga la mayor colección de pinturas de Gustav Klimt del mundo, se embarcaron en la tarea de reconstruir los colores de las famosas pinturas que el artista realizó para el ... techo del Aula Magna de la Universidad de Viena entre 1898 y 1903 (las modificó hasta 1907) y que se destruyeron. A excepción de un detalle en color de 'Medicina', incluido en una monografía de Klimt de Max Eisler, de 1931, solo se conservan fotografías en blanco y negro de las tres obras.

¿Sería posible reconstruir, mediante inteligencia artificial, los colores originales de las conocidas como 'Pinturas de las Facultades' de Klimt? Se pusieron manos a la obra. Hablamos vía mail con Franz Smola, conservador de la Galería Belvedere y uno de los mayores expertos en Gustav Klimt, que investigó innumerables fuentes y reunió descripciones y comentarios sobre las obras incluidos en ensayos, artículos de prensa, monografías... «Sólo sobre la base de estas fuentes textuales fue posible determinar la orientación básica del color de más de la mitad de todos los motivos que aparecen en las 'Pinturas de las Facultades'», advierte.

Además, se compararon con obras del mismo periodo del artista. Así, las serpientes doradas que aparecen junto a las tres figuras femeninas en la 'Jurisprudencia' también se hallan en el 'Friso de Beethoven'. Pero, ¿cómo saber que usó la misma paleta y no otra, aunque sean del mismo periodo? «Podemos ver que Klimt cambió completamente su estilo varias veces, incluido en cada caso una nueva paleta. Dentro de cada período estilístico Klimt se mantiene muy consistente y usa colores, motivos y composiciones bastante similares».

Explica Smola que los paneles que representan la 'Filosofía' y la 'Medicina', «a los que Klimt realizó solo algunos cambios después de 1903, pueden asignarse claramente a la fase creativa alrededor de 1900; el comienzo de este período coincide casi exactamente con la fundación de la Secesión en 1897 y se extiende hasta el inicio del periodo dorado, alrededor de 1901». En el caso de la 'Jurisprudencia', «Klimt continuó haciendo modificaciones hasta 1907, añadiendo más cambios que en los otros dos cuadros; como resultado de su amplio uso del oro en esta obra, la pintura exhibe características estilísticas de su periodo dorado, que duró aproximadamente hasta 1909».

'Filosofía' (fotografía en blanco y negro de la obra e imagen coloreada) Google Arts & Culture / Galería Belvedere, Viena

Una vez recopilada toda esa valiosa información, Emil Wallner, en cooperación con Google Arts & Culture, diseñó un algoritmo. Para ello usó la inteligencia artificial y el aprendizaje automático: implica el análisis científico de modelos estadísticos que ejecutan tareas específicas de forma independiente, sin instrucciones explícitas. Estos modelos se basan principalmente en patrones generados a través de un proceso de prueba y error. Se recibieron solo ochenta imágenes en color de pinturas de Klimt para entrenar el algoritmo. Pero no era suficiente para modelar el estilo de colorear del artista. Necesita aproximadamente cinco mil imágenes. En 2019, basándose en otros algoritmos, Wallner pudo desarrollar un nuevo modelo: un algoritmo de aprendizaje automático que diseñó específicamente para las 'Pinturas de las Facultades' de Klimt, 'entrenado' con 91.749 obras de arte.

Y se hizo la magia. Smola dice que «la intensidad de los colores en estas obras monumentales fue inesperada. Si las ilustraciones en blanco y negro siempre habían dado la impresión de que las pinturas debían haber sido más bien oscuras y pálidas, las reconstrucciones muestran de manera impresionante que probablemente fue lo contrario. Debido a la abundancia de motivos reunidos en las pinturas, la acumulación de colores aumenta y conduce a una rica paleta que se extiende desde colores mágicamente iridiscentes hasta colores festivamente luminosos».

Una de las sorpresas apareció en la 'Filosofía'. «Los contemporáneos destacaban especialmente el verde: uno hablaba de un acuario verde, mientras que otro asociaba la figura gigante de la esfinge con un monstruo marino verde. La larga fila de personas a la izquierda se describía como sumergida en un azul gélido. Ver todas estas descripciones audaces traducidas a la realidad resulta una experiencia de color tan extraordinaria que la indignación de los contemporáneos de Klimt por la audacia de la combinación de colores se vuelve completamente comprensible».

Una segunda sorpresa llegó con la 'Jurisprudencia', cuyo fondo es rojo brillante, documentado en descripciones contemporáneas. También abunda el oro. Un crítico, Karl Kraus, se burló de la terna de colores (negro, rojo y dorado), que asoció al nacionalismo alemán. En 'Medicina', el rojo se combina con azules y blancos radiantes. «Los colores, junto con las inquietantes narraciones pictóricas y los motivos, provocaron la indignación de los críticos». Los cuadros, dice Smola, «estaban destinados a ser montados en una sala con una altura de unos veinte metros y, por lo tanto, tenían que poder transmitir un efecto especial». Los resultados del proyecto se presentaron en octubre de 2021 en la muestra online 'Klimt vs. Klimt'.

'Jurisprudencia' (fotografía en blanco y negro de la obra e imagen coloreada) Google Arts & Culture / Galería Belvedere, Viena

Y ahora, hasta el 7 de septiembre, pueden verse en la Galería Belvedere de Viena, el 'sancta sanctorum' del pintor austriaco, que atesora obras como 'El beso', su pintura más célebre. ¿Es una forma de bendecir oficialmente este proyecto? «'El enigma de los colores de Klimt' se presentó en una exposición en el Palazzo Braschi en Roma. Planeamos que viniera al Belvedere en 2021, pero fue víctima de la pandemia».

Bajo el título 'Gustav Klimt. Pigmento y píxel', la muestra consta de tres partes. Por un lado, análisis técnicos. «Hemos seleccionado ocho de las casi treinta obras que se habían examinado en el Belvedere durante los últimos diez años. Y cada una revela un pequeño secreto oculto, como ligeras diferencias entre el dibujo subyacente y la pintura final, o el descubrimiento de una cuadrícula dibujada a lápiz», explica Smola. Por otro lado, se ha estudiado su periodo dorado: usó oro, plata y platino. Y, finalmente, se exhibe la reconstrucción de los colores en las 'Pinturas de las Facultades' perdidas.

Las obras se han reconstruido en su tamaño original. ¿Se ha resuelto definitivamente el enigma del color de Klimt? ¿Qué porcentaje de posibilidades hay de éxito o fracaso? «A menudo me preguntan en qué porcentaje encuentro que el resultado es idéntico a las obras originales. Creo que es el 99%, pero soy consciente de que hay algunos factores de incertidumbre. Pongo el énfasis en el hecho de que no recuperamos los cuadros perdidos, sino que sólo coloreamos las fotografías de los mismos. Una foto es por definición ya diferente del objeto real, hace cierta abstracción. En el proyecto utilizamos un material muy limitado, fotos tomadas alrededor de 1900, con rasguños, falta de nitidez, etc. Pero no intentamos mejorar este material original, evitamos cualquier manipulación de los hechos históricos», comenta Smola.

Las 'Pinturas de las Facultades' fueron un encargo del Ministerio de Educación a Gustav Klimt y a su colega Franz Matsch en 1894. El encargo consistía en cinco cuadros grandes y diez paneles más pequeños para el techo del Aula Magna de la Universidad de Viena. Se dividieron el encargo entre ellos: Matsch pintaría el gran cuadro central 'El triunfo de la luz sobre la oscuridad' y la representación de la Facultad de Teología, mientras que le correspondía a Klimt representar las facultades de Filosofía, Medicina y Jurisprudencia. Medían más de cuatro metros.

No comenzó a pintarlos hasta 1898. Alquiló un estudio con techos altos. Un repertorio nuevo cuyo contenido era conceptualmente innovador: «Para la 'Filosofía' toma la forma de una poderosa esfinge que emerge misteriosamente de la niebla; la 'Medicina' es una majestuosa Higía (diosa de la curación); y la 'Jurisprudencia' contiene las personificaciones de Lex (ley), Justitia (justicia) y Veritas (verdad), mientras en un extraño tribunal participan temibles diosas de la venganza acompañadas de un pulpo gigante».

Klimt decidió presentar los cuadros al público en un estado parcialmente inacabado en exposiciones en la Secesión de Viena, junto con otras obras. En 1900 mostró 'Filosofía'. Profesores de la Universidad de Viena y críticos de arte se mostraron indignados. Un año después vio la luz 'Medicina'. A las críticas se sumaron políticos conservadores. Pidieron la dimisión del ministro de Educación e incluso fue confiscada la revista 'Ver Sacrum', que publicó bocetos del cuadro por «poner en peligro la moral pública». En 1903, 'Jurisprudencia' formó parte de una retrospectiva de Klimt organizada en la Secesión de Viena. Continuó el escándalo. Sus trabajos se consideraron una burla, demasiado estridentes, demasiado eróticos. Indignos. El escándalo que causaron estas imágenes se debió en gran parte a sus colores provocativos. También, a los numerosos desnudos: niños, ancianos, jóvenes, mujeres embarazadas...

La universidad optó por no instalar las pinturas en el techo del Aula Magna. Klimt canceló el encargo, pidió que le devolvieran el dinero y recuperar sus obras. Para ello tuvo que vender en 1905 'Filosofía' al industrial austriaco August Lederer, su mecenas. 'Medicina' y 'Jurisprudencia' fueron adquiridos años después por Koloman Moser, amigo y colega de Klimt. Tras la muerte de Moser, su viuda vendió las pinturas en 1919. La Galería Belvedere adquirió 'Medicina', gracias a generosos donantes. Y 'Jurisprudencia' pasó a manos de August Lederer, que ya era dueño de 'Filosofía'.

Los nazis obligaron a la familia Lederer a vender 'Filosofía' y 'Jurisprudencia' al Estado en 1944. Por razones de seguridad, las obras –incluida 'Medicina'– fueron trasladadas al Schloss Immendorf, un palacio a unos cincuenta kilómetros al noroeste de Viena. El edificio fue quemado por las tropas alemanas en retirada el 9 de mayo de 1945. Llegaba a su fin la II Guerra Mundial. Las tres obras de Klimt, entre otras muchas, fueron destruidas. «No hay pruebas de ello, gran parte son rumores –dice Smola–. Los investigadores aún esperan que algunos de los trece cuadros de Klimt que supuestamente fueron quemados en el castillo hubieran sobrevivido, pero ninguno volvió a aparecer, por desgracia». Se calcula que en torno al 20% de las obras de Klimt se han perdido.

El Rijksmuseum de Ámsterdam usó inteligencia artificial para reconstruir los paneles perdidos de 'La Ronda de Noche', de Rembrandt

El Rijksmuseum de Ámsterdam utilizó inteligencia artificial para reconstruir los paneles perdidos de 'La Ronda de Noche', de Rembrandt. Durante un tiempo, los instaló temporalmente junto a la obra maestra. La IA incluso ha hecho posible terminar la 'Décima Sinfonía' inacabada de Beethoven. ¿No se está yendo de las manos? «Aplaudo proyectos y experimentos similares con IA en el contexto de la Historia del Arte. El tiempo mostrará cuáles de estas iniciativas permanecerán y cuáles resultarán serias o no», concluye Smola.

Este proyecto «no pretende ser una reconstrucción auténtica, sino una aproximación al color original«. Ha habido críticas por haber tenido la 'osadía' de colorear los Klimt perdidos. En 'The Washington Post', Jane Kallir, exdirectora de la Galería St. Etienne de Nueva York, dijo que «parecen caricaturas, no pinturas de Klimt«. ¿No existe el riesgo de reescribir la historia? «Por supuesto, se puede ser crítico con el proyecto. Pero si lee mi artículo en el catálogo, si sigue la colección de descripciones históricas de las pinturas, debe admitir que mi enfoque obedece claramente a todas las reglas científicas. No es mera ficción lo que hemos logrado. Este proyecto, y sobre todo el catálogo, me dan la oportunidad de hacer una justificación de mi enfoque científico».