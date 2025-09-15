Suscríbete a
LADRÓN DE FUEGO

Ernesto Cardenal, entre Marilyn y Neruda

Su obra se mueve entre la contemplación y la acción

Ernesto Cardenal, el poeta que quiso convertirse en infinito

Ernesto Cardenal
Ernesto Cardenal Ernesto agudo
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

«En mi poesía cabe absolutamente todo». La frase es de Ernesto Cardenal, y basta el vuelo de un reojo por su obra masiva para comprobarlo. En efecto, el verso de Cardenal dialoga con la historia, con la música, con las artes plásticas y ... la espiritualidad. Igual levanta una oración por Marilyn Monroe que arrima un endecasílabo al cancionero de la protesta de los años setenta, ahí en el altar sensible donde pregonan Víctor Jara o Silvio Rodríguez. Igual recoge la influencia de Thomas Merton, aquel místico trapense, que incorpora escenas cotidianas en el aire de lo sagrado, bajo la naturalidad de un muralista, llámese Diego Rivera o José Clemente Orozco.

