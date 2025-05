A Jon Fosse (Haugesund, Noruega, 1959) llegué por su teatro. Admiré desde el principio su capacidad para asentar una materialidad poética de la palabra en oscuras corrientes subterráneas, dotándola así de nervio y tesón dramáticos. Pocos como él han sabido encontrar la síntesis entre ... drama y poesía. Sabe que la acotación más importante para un autor dramático es aquella de 'silencio'. El silencio que llama la atención sobre los cuerpos, sobre lo no dicho, que convierte la palabra en la orilla de una cicatriz hondísima. Un rezo. Hay un aire telúrico que hermana la Irlanda de Synge con la Andalucía de Lorca y la Noruega de Fosse. Tres poetas, tres místicos laicos, tres hombres que entendieron que no hay otro modo más contemporáneo de mirar que lo arcaico. Muchos de los textos de Fosse carecen de puntuación.

Llegan como un aluvión del alma, como un bombeo de sangre impaciente. Creo que 'La noche canta sus canciones', 'Yo soy el viento', 'Y nunca nos separarán', 'Silencio' y 'Los días se van' están en la cima de los textos que se han escrito para la escena en las últimas décadas. Hay quien afirma que estas obras son demasiado oscuras. No estoy de acuerdo. En todas agoniza con rabia una luz brillante. Hace algunos años Fosse afirmó que no quería volver a escribir para el teatro, después de habernos entregado 33 textos para la escena. Ojalá haya cambiado de opinión. Si no, al menos seguiremos esperando sus novelas y sus poemas.

Confío en que pronto tendremos nuevas ediciones y nuevas traducciones del teatro de Fosse al castellano tras la concesión del Premio Nobel de Literatura. La editorial De Conatus nos viene regalando su prosa desde años. Entre todas, mi elección es 'Trilogía'. La novela es un tríptico hipnótico, tan hermoso como perturbado, impregnado de la belleza implacable de los paisajes noruegos; hay tanto amor como desamparo en sus protagonistas, los jóvenes Alse y Alida, tan atravesados de vida como de muerte. Un prodigio. Quisiera, sin embargo, volver a su teatro. Hoy le han concedido la más alta distinción a un poeta del teatro. La literatura dramática está de enhorabuena. Ojalá muy pronto nos sentemos en lo oscuro de un patio de butacas para contemplar la rabia de esa luz brillante.