Uno de mis vicios es entrar en librerías en cada viaje que hago por Europa

Libros en la Cuesta de Moyano
Libros en la Cuesta de Moyano Ignacio Gil
Adrián J. Sáez

Un verano andaba yo buscando, un poco sin ton ni son, novelas españolas a caballo entre los siglos XIX y XX, para ir refrescando lecturas de cara al curso siguiente. Por casualidad, entré en una FNAC de San Sebastián y pregunté por Unamuno: «¿Unaquién?», me ... respondió ni corta ni perezosa la señorita de las búsquedas. Salí ojiplático, oigan, porque -guste o no guste- es un nombre del santoral nacional y, además, vasco, para añadir más miga a la cosa (que daría para otro artículo).

